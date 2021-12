Karim Benzema le jure, il n’ira jamais au PSG

Dans : PSG.

Le PSG rêve de faire venir Zinedine Zidane cet hiver pour mieux séduire Kylian Mbappé, voire Karim Benzema. Mais le buteur du Real Madrid a déjà fait passer un message musclé.

Le Paris SG, qui a frappé très fort au mercato l’été dernier en s’offrant Lionel Messi, rêve de continuer à scotcher le monde du football dans les prochaines semaines. Les dirigeants négocient avec Zinedine Zidane pour le convaincre de venir à Paris et de remplacer un Mauricio Pochettino qui se sait déjà en sursis. L’entraineur argentin gardera sa place si jamais Zizou devait conserver sa position d’attente, mais il peut sauter à tout moment pendant la trêve au cas où l’ancien coach du Real Madrid décidait de faire le grand saut. Et si jamais Zidane venait aux commandes du PSG, cela pourrait changer beaucoup de choses pour le club espagnol.

Benzema pour faire oublier Mbappé au PSG

L’idée première est de trouver un argument de plus pour conserver Kylian Mbappé, qui semble clairement parti pour rejoindre le Real Madrid, mais pour qui la présence de Zidane à Paris pourrait le faire hésiter. Le champion du monde 1998 a une aura que peu d’entraineurs ont, et cela pourrait aussi permettre de réaliser un énorme coup l’été prochain. En effet, la perspective de perdre Kylian Mbappé doit être compensée par une arrivée prestigieux pour l’Emir du Qatar. Le nom d’Erling Haaland revient avec insistance, mais l’idée d’aller chercher Karim Benzema pour le ramener en Ligue 1 fait aussi son chemin. L’attaquant français, qui vient d'avoir 34 ans, est le leader du Real Madrid, mais il sait aussi que son statut dans un tel club peut vite être remis en cause, notamment si Mbappé et Haaland débarquaient l’été prochain.

Même Zidane ne peut rien y faire

Le PSG espère ainsi pouvoir lui offrir une porte de sortie de prestige, mais l’ancien lyonnais ne voit pas les choses de cette façon. Selon Defensa Central, média très proche du Real, Karim Benzema a discuté de son avenir avec Florentino Pérez, et lui a assuré qu’il ne signerait jamais au PSG, même si Zinedine Zidane en personne l’appelait. Une preuve dans un premier temps que l’idée de voir Zizou rejoindre le Paris Saint-Germain est prise au sérieux du côté espagnol.

Benzema se sent dans la forme de sa vie

Concernant KB9, il a fait savoir qu’il se voyait encore continuer le plus longtemps possible à Madrid, où il estime être dans la forme de sa vie, ce qu’il est difficile de contester sportivement. En plus de cela, il considère le PSG, tout comme l’OM, comme des rivaux de l’OL, son club de coeur et la ville de son enfance. S’il devait partir du Real, ce serait pour évoluer en Major League Soccer aux Etats-Unis, voire revenir à Lyon, même si cette possibilité n’a jamais vraiment été mise sur la table. En tout cas, le capitaine madrilène quand Marcelo n’est pas sur le terrain a mis les choses au clair, et malgré ses moyens financiers colossaux, Nasser Al-Khelaïfi va avoir un mal terrible à s’imposer sur ce dossier.