Kang-In Lee va se sacrifier pour le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aligné sur le côté droit de l’attaque parisienne face à Lorient samedi soir (0-0), Lee Kang-In pourrait être utilisé au milieu de terrain cette saison, si le PSG ne parvient pas à se renforcer à ce poste d’ici la fin du mercato.

Déjà bien entamé, le mercato estival du Paris Saint-Germain est encore loin d’être terminé. Après avoir bouclé les signatures de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale souhaite s’attacher les services d’un voire deux autres ailiers. Les regards se tournent naturellement vers Bradley Barcola et Randal Kolo-Muani, cibles privilégiées de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi pour compléter le casting offensif de l’attaque parisienne. Le champion de France en titre a également l’ambition de recruter un milieu de terrain au profil créatif d’ici le 1er septembre.

A ce poste, Bernardo Silva était bien sûr l’objectif n°1 du PSG mais sauf improbable revirement, l’international portugais -également ciblé par Barcelone et l’Arabie Saoudite- va prolonger à Manchester City, qui ne veut pas entendre parler d’un départ de l’un de ses meilleurs joueurs. Dans ce secteur de jeu, son ex-coéquipier Ilkay Gündogan était aussi sur les tablettes du PSG mais l’international allemand s’est très vite engagé à Barcelone en début de mercato. Luis Campos qui a plus d’un tour dans son sac pensait alors réaliser le très joli coup de l’été en s’attachant les services de la pépite espagnole Gabri Veiga (21 ans). C’est finalement le Napoli qui va réaliser la bonne affaire en s’attachant les services de ce jeune milieu offensif très technique du Celta Vigo pour seulement 40 millions d’euros.

Lee Kang-In très vite utilisé au milieu de terrain ?

Au PSG, on ne désespère pas de recruter un joueur à ce poste d’ici la fin de l’été alors que l’objectif est de recruter un milieu physique et défensif (Manu Koné est ciblé) et un autre joueur plus créatif. Si le club parisien venait à échouer pour ce deuxième profil, alors Lee Kang-In pourrait être replacé au milieu de terrain par Luis Enrique, nous apprend L’Equipe. Pour l’heure, le sud-Coréen a disputé l’intégralité des matchs amicaux et la première journée de Ligue 1 sur un côté. Mais dès son recrutement au mois de juillet, le PSG avait dans l’idée que l’ancien joueur de Valence et Majorque pouvait évoluer au cœur du jeu. Son profil à la fois très technique, tonique et robuste sur ses appuis, lui permet d’évoluer dans ce secteur sans aucun problème. A peine arrivé et déjà adopté par les supporters, la pépite sud-Coréenne pourrait régler un petit problème à son entraîneur Luis Enrique.