Kalvin Phillips au PSG, le coup de froid brutal

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, Kalvin Phillips a été envoyé du côté du PSG. Le talentueux milieu anglais de Manchester City pourrait combler un manque parisien dans l'entrejeu. Toutefois, le PSG a rapidement lâché l'affaire.

Le PSG a un mois pour recruter un milieu de terrain. Les contre-performances du club parisien en Ligue des champions depuis août ont mis en évidence le fait qu'il lui manquait un joueur dans l'entrejeu. C'est d'autant plus vrai que Gabriel Moscardo, recruté au Brésil, est blessé et inutilisable pendant trois mois. Il faut trouver un autre milieu de terrain au plus vite, expérimenté si possible, alors que les vrais talents ne sont pas facilement vendus par leurs clubs en hiver. Ainsi, The Telegragh a émis l'idée que le PSG tente sa chance avec Kalvin Phillips. Le milieu anglais ne joue pas beaucoup à Manchester City mais son CV est solide (31 sélections en équipe d'Angleterre).

Kalvin Phillips pas assez séduisant pour le PSG

Le transfert de Kalvin Phillips au PSG est donc tout à fait faisable. Néanmoins, quelques heures après, le PSG a changé d'avis concernant Kalvin Phillips. En effet, le journaliste Ben Jacobs indique sur X que les Parisiens ont bien pris contact avec le joueur anglais mais qu'ils ne comptent pas finaliser un transfert. Kalvin Phillips n'est pas l'homme idoine pour eux.

Understand PSG are not considering Kalvin Phillips despite links.❌ pic.twitter.com/RYuTh8yCco — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 2, 2024

« Le PSG n’envisage pas le transfert de Kalvin Phillips malgré les liens (entre les deux parties) », a t-il posté ce mardi soir. Une décision logique pour un second couteau d'un concurrent du PSG, Manchester City. Si le club parisien veut améliorer son entrejeu, il ne doit amener que des joueurs avec un niveau élevé et une trajectoire ascendante. Depuis quelques temps, Kalvin Phillips n'entre plus dans cette seconde catégorie. L'importance de recruter un milieu n'obligera pas le PSG à recruter n'importe qui cet hiver.