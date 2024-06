Julian Alvarez au PSG, le Qatar négocie enfin

Le PSG sera l'un des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale se cherche notamment un nouveau joueur offensif de qualité.

A Paris, la direction du PSG tente de mettre en place la meilleure stratégie possible pour le mercato. Le départ de Kylian Mbappé va changer pas mal de choses. Le désir de Luis Enrique est de pouvoir compter sur un nouvel attaquant, capable de s'intégrer parfaitement à ses principes de jeu. Le PSG multiplie les pistes pour se renforcer. L'une d'elles mène à Manchester City ! En effet, les champions de France sont apparemment très intéressés à l'idée de recruter Julian Alvarez. Ce n'est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire.

Ces dernières heures, l'expert italien du mercato indique en effet que le PSG a pris contact avec l'entourage de l'Argentin. Les Franciliens veulent d'abord se mettre d'accord avec Alvarez avant de tenter de boucler le deal avec Manchester City. Les Skyblues ne lâcheront pas l'affaire si facilement pour un joueur dont le contrat expire en juin 2028 et ils l'ont fait savoir à ce dernier, qui a lui fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait plus de temps de jeu s'il reste. Le champion du monde est estimé à 90 millions d'euros et doit confirmer officiellement à sa direction s'il souhaite partir. La saison dernière, Alvarez a pris part à 54 rencontres pour 19 buts et 13 passes décisives.

🇦🇷 Manchester City are not planning to accept any loan proposal for Julián Álvarez this summer.



He wants to play more and club has been informed by Álvarez’s camp, City still want to keep Julián.



🔴🔵 Paris Saint-Germain approached Álvarez agent in the recent days, as revealed. pic.twitter.com/FZWnK4og6z