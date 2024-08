Il veut signer au PSG et se fait incendier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis ce week-end, Ademola Lookman est une cible du PSG afin de se renforcer dans le money-time. Et même si la tendance est au statu-quo, l’international nigérian de l’Atalanta Bergame, est lui bien décidé à rejoindre Paris.

En fin de contrat avec l’Atalanta Bergame dans deux ans, Ademola Lookman sort d’une saison éblouissante en Italie, conclue par une finale d’Europa League en apothéose avec un triplé face au Bayer Leverkusen. Ailier capable de jouer dans l’axe, l’international nigérian de 26 ans a le profil idéal pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, qui cherchait jusqu’à présent un ailier mais qui a subi vendredi la blessure de Gonçalo Ramos, lequel va manquer trois mois de compétition. Le profil polyvalent de Lookman séduit le PSG, même si la tendance est à un statu-quo au sein de l’effectif avec zéro recrue d’ici le 31 août.

PSG : La piste Lookman réduite en miettes ! https://t.co/pAMCUQphfJ — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2024

Reste que de son côté, Ademola Lookman se voit déjà sous les ordres de Luis Enrique dans la capitale française, à tel point que la star du Nigéria a été écartée par Gian Piero Gasperini lors du déplacement victorieux de l’Atalanta à Lecce lundi soir (0-4). L’attitude de Lookman, qui semble prêt à tout pour signer au PSG, lui vaut d’ailleurs son lot de critiques. Sur son compte Instagram, l’ancien international italien Michele Padovano n’a pas manqué de critiquer l’attitude du buteur nigérian de l’Atalanta.

Lookman manque de respect à l'Atalanta

« Lookman devrait avoir du respect pour l'Atalanta car les années précédentes, il n’avait pas vraiment explosé. L’Atalanta lui a donné l’opportunité de devenir un joueur important et cette attitude ne lui fait pas honneur » a lâché celui qui a porté les couleurs de Naples, du Genoa ou encore de la Juventus Turin au cours de sa carrière. La question est maintenant de savoir si l’insistance d’Ademola Lookman pour signer au Paris Saint-Germain sera payante ou non, alors que RMC indique dans son gros dossier mercato que Jadon Sancho et Ademola Lookman ont bien été ciblés par le club parisien, sans que les négociations avec Manchester United et l’Atalanta Bergame soient avancées pour autant. Ce qui laisse fortement penser que Luis Enrique ne veut pas de recrue, se contentant volontiers de Barcola, Dembélé, Asensio, Lee, Kolo Muani et Doué dans le secteur offensif en attendant le retour de Ramos.