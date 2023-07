Jules Koundé met le feu Barça, Paris est dans le coin

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire important au Barça cette saison, Jules Koundé entretient néanmoins des relations glaciales avec son entraîneur Xavi. Une situation idéale pour le PSG, dont le coach Luis Enrique apprécie l’international français.

Après avoir mis la main sur Milan Skriniar et sur Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain va-t-t-il s’offrir un troisième renfort d’envergure dans le secteur défensif ? Cela ne semblait plus être la priorité, après la signature de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Mais une opportunité de marché pourrait bien attirer l’attention des dirigeants parisiens dans les semaines à venir.

Koundé sur le départ du FC Barcelone ?

A en croire les informations du site OK-Diario, le PSG a un œil avisé sur la situation de Jules Koundé. Titulaire indiscutable au poste de latéral droit au FC Barcelone cette saison, le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux entretient des relations tumultueuses avec son entraîneur Xavi. Selon le média espagnol, l’ex-défenseur du FC Séville a demandé à son coach de ne plus le faire jouer au poste de latéral droit la saison prochaine, alors qu’il se considère comme un défenseur (c’est là qu’il a été formé).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jules Kounde (@jkeey4)

OK-Diario va plus loin en affirmant que Jules Koundé a posé un ultimatum au Barça, affirmant aux dirigeants qu’il partirait si Xavi le considérait encore comme un latéral droit la saison prochaine. Dès lors, la situation est délicate, car le staff du Barça est satisfait des prestations de Jules Koundé cette saison, mais ne peut pas lui garantir de jouer à son poste de défenseur central. Dès lors, la question d’un départ se pose pour le vice-champion du monde, une aubaine… pour le PSG.

Luis Enrique aimerait récupérer Koundé au PSG

D’autant plus que Luis Enrique, qui avait un œil avisé sur la Liga ces dernières années, adore le profil de Jules Koundé et serait disposé à en faire un défenseur central pour l’associer avec Lucas Hernandez, Marquinhos, Kimpembe ou Skriniar. Recruté par le Barça pour 50 millions d’euros en provenance du FC Séville il y a tout juste un an, Jules Koundé ne sera toutefois pas bradé par le champion d’Espagne, d’autant que son contrat en Catalogne court jusqu’en juin 2027. Il faudra donc un miracle de la part du PSG pour le faire partir de Barcelone, mais l’intérêt du club de la capitale et de son nouvel entraîneur Luis Enrique est bien réel.