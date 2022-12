Jude Bellingham au PSG, Al-Khelaifi lance la folle rumeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Révélation du football anglais, Jude Bellingham pourrait donner quelques soucis à l'équipe de France, samedi lors du quart de finale du Mondial. Le milieu de terrain de Dortmund intéresse officiellement le PSG.

Les amateurs de football le connaissent depuis pas mal de temps, Jude Bellingham fait le bonheur du Borussia Dortmund en Bundesliga, et désormais le milieu de terrain de 19 ans fait également la joie des supporters de l’équipe d’Angleterre. Très en vue depuis le début du Mondial au sein des Three Lions, Jude Bellingham suscite l’intérêt de très nombreux gros clubs européens, et notamment en Premier League où l’on adore voir les joueurs anglais rester à la maison. Cependant, celui que Birmingham avait vendu à Dortmund pour 25 millions d’euros en 2020 a désormais une valeur estimée à 100 millions d’euros. Et rares sont les équipes à pouvoir autant investir. Si en Premier League, les deux clubs de Manchester sont cités, on peut désormais ajouter le nom d’un club qui n’est pas anglais, mais qui fait peur à tout le monde au mercato. Car Nasser Al-Khelaifi l’a confié sur Sky Sports, il adore Jude Bellingham. Du côté du PSG, c’est l’alerte.

Bellingham au PSG, le Qatar y croit

Massive win. Into the quarters we go!!!🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/xdz401BhKz — Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 4, 2022

Le président qatari du Paris Saint-Germain, très bavard depuis le début du Mondial à Doha, a en effet reconnu qu’il adorait Jude Bellingham et que forcément un tel talent était un renfort envisageable pour les Champions de France. Nasser Al-Khelaifi ne fera cependant rien qui puisse perturber le milieu de terrain anglais et le Borussia Dortmund. « Jude Bellingham, quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir, c'est un des meilleurs joueurs du Mondial. Il est incroyable et il reste calme, détendu et confiant alors que c’est sa première Coupe du Monde. Si je le veux au PSG ? Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais nous devons respecter le fait qu’il est déjà dans un club, et si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », a prévenu le président qatari du Paris Saint-Germain dans le média anglais. De quoi forcément agacer les clubs de Premier League intéressé par Jude Bellingham et faire grimper son prix, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025.