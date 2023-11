Jour de match, Rolland Courbis a peur de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG joue ce vendredi contre Monaco et entre les absences et les retours des internationaux, Rolland Courbis craint que Luis Enrique ne joue encore les apprentis sorciers avec son 11 de départ.

Connu pour sa poigne dans le vestiaire et au bord du terrain, Luis Enrique est fidèle au joueur qu’il était plus jeune. Mais encore plus que lorsqu’il avait le ballon dans les pieds, l’entraineur espagnol est devenu un maitre dans l’art du contre-pied. Depuis qu’il a pris les commandes du PSG, il a beaucoup surpris avec ses choix tactiques, ou ses déclarations d’après-match comme quand il affichait sa satisfaction dans le jeu après la défaite 4-1 à Newcastle. L’ancien coach du FC Barcelone et de la Roja a déjà beaucoup tenté, sans forcément faire l’unanimité même s’il est encore dans un certain état de grâce après quelques matchs convaincants à domicile en Ligue des Champions.

Il se sait toutefois attendu au tournant avec les deux prochaines rencontres, qui pourraient faire très mal si elles étaient mal négociées. Le match contre Monaco et celui face à Newcastle vont donner le ton de la première partie de saison du PSG, et cela ne rassure pas Rolland Courbis de voir quelques absents de marque. Sans Marquinhos ni Zaïre-Emery, l’ancien coach de l’OM se demande si Luis Enrique ne va pas encore tenter quelque chose de déraisonnable pour compenser ces absences. Ce serait en tout cas un vrai problème pour Paris, tant le but de l’entraineur n’est pas de perdre tout le monde en route.

Luis Enrique qui fait du classique, Courbis aimerait bien

« Pour reprendre Luis Enrique, le PSG n’a pas la meilleure équipe en France, c’est le meilleur effectif. Après, celui qui nous inquiète, ce n’est pas un joueur, c’est lui-même. Est-ce qu’il va encore nous inventer, avec déjà le problème Marquinhos, de Zaïre-Emery, un truc que personne ne peut penser ? Ou au contraire, il va rentrer un peu dans le classique, et ne pas compliquer la complication. Jusqu’à maintenant, je le trouve par moment très compétent, et par moment très inquiétant. Sinon, évidemment que ces deux absences affaiblissent le 11 de départ, même si Marquinhos est quand même moyen, et que le pépin, c’est le petit, ce n’est pas Marquinhos », a expliqué Rolland Courbis sur les ondes de RMC. La réponse ne devrait pas tarder avec le match du PSG face à Monaco de ce vendredi soir, qui pourrait forcer Luis Enrique à revoir sa copie, de nombreux internationaux étant revenus tardivement.