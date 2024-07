Joao Neves au PSG, une offre record et trois joueurs sacrifiés ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joao Neves est la priorité du PSG cet été. Le club de la capitale est prêt à faire de gros efforts pour s’offrir le milieu de terrain portugais du Benfica Lisbonne, dont la clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros.

Convoqué par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2024 avec le Portugal, Joao Neves sort d’une saison aboutie sous les couleurs du Benfica Lisbonne. A seulement 19 ans, le milieu de terrain portugais est l’un des joueurs les plus convoités d’Europe à son poste. Pep Guardiola a un oeil sur lui, et envisage de le recruter à Manchester City, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain doit faire vite s’il veut mettre la main sur Joao Neves. On le sait depuis plusieurs semaines, le crack du football portugais est la piste n°1 de Luis Campos et de Luis Enrique pour renforcer leur milieu de terrain cet été.

Un gros hic a néanmoins ralenti les discussions, le prix à payer pour recruter Joao Neves. Le Benfica Lisbonne est très fermé à toute négociation et souhaite que la clause libératoire du joueur soit payée, à savoir 120 millions d’euros. Pas question pour le champion de France en titre de s’aligner sur une telle somme. A en croire les informations de CNN Portugal, le PSG a ainsi proposé 90 millions d’euros plus un joueur pour convaincre Benfica. Une tendance confirmée par le compte insider PSG Inside Actu, qui croit savoir que le club parisien a proposé jusqu’à trois joueurs à Benfica dans le cadre du transfert de Joao Neves : Arnau Tenas, Renato Sanches et Carlos Soler.

Le PSG veut toujours Joao Neves et Kimmich

A date, le Benfica Lisbonne n’a pas ouvert la porte à un départ de son milieu de terrain pour une somme inférieure à 120 millions d’euros. Mais le forcing du Paris SG et la volonté du joueur de rejoindre la capitale française pourraient faire plier Benfica, qui devra ensuite choisir entre l’un des trois joueurs proposés par Luis Campos, en plus de récupérer le chèque de 90 millions d’euros. Les négociations vont se poursuivre dans les prochaines heures avec l’espoir au PSG de rafler la mise, et la nécessité d’aller vite face à la concurrence de Manchester City, qui continue d’observer ce dossier de loin pour l’instant. Pour rappel, l'état-major parisien a un autre nom en tête pour renforcer son milieu de terrain, celui de Joshua Kimmich, en fin de contrat avec le Bayern Munich dans un an. Mais les dossiers de l'international allemand et de Joao Neves sont indépendants et le PSG ne s'interdit pas -si possible- de recruter les deux joueurs.