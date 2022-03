Insultes au Camp des Loges, le PSG efface tout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauvaise surprise ce lundi matin pour le Paris Saint-Germain, puisque des tags injurieux ont été peints pendant la nuit autour du Camp des Loges.

Au lendemain de la victoire du PSG contre Bordeaux, et moins d'une semaine après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, la colère ne baisse pas chez les supporters. Et s'ils n'ont pas été en mesure de tout pouvoir dire au Parc des Princes, la sécurité ayant empêché l'affichage de certaines banderoles, des fans du Paris Saint-Germain sont venus dans la nuit de dimanche à lundi au Camp des Loges afin de peindre des messages injurieux à l'encontre des joueurs et des dirigeants sur les murs qui entourent le centre d'entraînement du PSG. Cette action ayant vite été repérée, le club de la capitale a prévenu la ville de Saint-Germain-en-Laye afin que les équipes techniques viennent effacer ces tags, ce qui a rapidement été fait. La semaine passée, le Paris SG avait mis en place un service de sécurité autour du Camp des Loges, à priori le dispositif sera maintenu cette semaine.