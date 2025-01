PSG ‍: Incroyable bug, Kolo Muani ne peut pas signer à la Juventus ‍!

Dans : PSG.

Après avoir passé sa visite médicale et même avoir signé son contrat avec la Juventus, Randal Kolo-Muani s'est aperçu que le PSG ne pouvait pas le prêter. Le nombre de joueurs prêtés cette saison est trop important.

Toute la journée, les tifosis de la Juventus ont attendu l’officialisation de la signature de Randal Kolo-Muani. L’accord a été trouvé dans le courant de la semaine, et l’attaquant français a passé sa visite médicale. Il l’a même terminée ce vendredi matin sans contre-indication. Thiago Motta a fait savoir qu’il ne savait pas si l’ancien nantais allait être disponible pour le match de ce week-end contre le Milan AC. La réponse est certainement non. En effet, le PSG n’a toujours pas envoyé tous les documents nécessaires au prêt sans option d’achat de Kolo Muani dans le Piémont, et sa signature ne peut donc pas être validée. Si tout le monde se demandait pourquoi cela prenait tant de temps, Gianluca Di Marzio a brisé la glace ce vendredi soir. En effet, le PSG a atteint le quota de joueurs prêtés autorisé par la FIFA cette saison, avec 8 éléments envoyés provisoirement loin de Paris, dont 6 à l'étranger.

Il s’agit de Lucas Lavallée, Ilyes Housni, Cher Ndour, Juan Bernat, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Gabriel Moscardo, Xavi Simons et Carlos Soler. De quoi ressortir des vieux noms des placards mais aussi des jeunes qui avaient besoin de temps de jeu dans des clubs inférieurs. Le système abusif du prêt avec ou sans option d’achat est donc en train de revenir à la figure de Luis Campos et des dirigeants parisiens. Ces derniers ont toutefois assuré à leurs homologues de la Juventus qu’une solution allait être trouvée, et qu’un joueur allait voir son statut être changé, soit en le récupérant ou en transformant son prêt en départ définitif ou en transfert. En attendant, la Juventus ne peut pas valider le prêt de Kolo Muani, qui ne pourra être utilisé ce week-end que si les documents sont envoyés avant la fin de cette journée de vendredi.