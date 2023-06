Il zappe le PSG et l'OM, mais pas pour la même raison

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de l’OM il y a quelques semaines, Marcelo Gallardo figurait aussi dans les petits papiers… du PSG. L'Argentin n'ira dans aucun des deux clubs français pour des raisons différentes.

Libre depuis son départ de River Plate, où il a gagné tous les trophées possibles et imaginables en Amérique du Sud, Marcelo Gallardo était la priorité absolue de Pablo Longoria pour prendre la succession d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Les négociations ont duré plusieurs jours entre le président phocéen et l’entourage de « La Poupée », le surnom de Marcelo Gallardo en Amérique du Sud. Malgré des discussions poussées, aucun accord n’a finalement été trouvé entre les deux parties, et l’OM a nommé Marcelino à la tête de son équipe professionnelle.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Alors que son nom est assez peu ressorti dans la presse, nous sommes en mesure de vous affirmer que le plan de secours de Doha était Marcelo Gallardo en cas d’échec des pourparlers avec Luis Enrique.



▫️Son agent poussait pour le placer à Marseille mais il n’a… pic.twitter.com/QDNdbunp9E — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 26, 2023

Marcelo Gallardo est toujours libre et depuis l’annonce de sa non-venue à Marseille, les rumeurs sont peu nombreuses à son sujet. A en croire les informations de Sports Zone, l’ex-entraîneur de River Plate reste à l’affût du marché européen. Il y a peu de temps, il aurait pu être en discussions avancées avec le Paris Saint-Germain. Et pour preuve, le média dévoile que Gallardo était le plan B du club de la capitale en cas d’échec dans les pourparlers avec Luis Enrique, avec qui le PSG a trouvé un accord total pour prendre la succession de Christophe Galtier.

Marcelo Gallardo était le plan B du PSG

Le média affirme que l’agent de l’entraîneur argentin a fortement poussé pour que son client signe à l’Olympique de Marseille, mais Marcelo Gallardo « n’a jamais vraiment souhaité y aller ». Les choses auraient sans doute été différentes si le PSG avait officiellement émis un intérêt, ce qui n’a finalement pas été le cas puisqu’un accord a été trouvé entre le club parisien et Luis Enrique. Marcelo Gallardo reste à l’affût du marché et discute timidement avec l’AS Monaco mais pour l’heure, le projet sportif de l’ASM laisse « dubitatif » l’ancien entraîneur de River Plate.