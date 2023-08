Il sort du loft pour prolonger au PSG, et ce n’est pas Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato estival prometteur, il reste encore une grosse partie de l'effectif à dégraisser. Un joueur pourtant considéré comme indésirable est sur le point de prolonger son contrat.

De nombreux joueurs prêtés la saison passée ont fait leur retour à Paris cet été. C'est notamment le cas de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum ou encore de Leandro Paredes. Ce dernier a connu un passage plus que mitigé à la Juventus de Turin, où malgré son titre de champion du monde acquis avec un statut de remplaçant, le milieu de terrain n'est pas parvenu à s'imposer avec la Vieille Dame, ne profitant pas des absences de ses coéquipiers pour monter en puissance. Paredes est donc revenu au PSG mais il prend désormais place dans le loft. Luis Enrique ne compte pas sur lui, surtout avec le gros recrutement effectué par le club de la capitale pour améliorer son entrejeu. Selon les renseignements du Corriere dello Sport, le joueur de 29 ans est sur le point de prolonger contre toute attente, son contrat à Paris, avant de s'envoler pour l'AS Roma.

Paredes prolonge au PSG, avant de partir en Italie

CorSport : L’axe Paris-Rome est très chaud. La Roma négocie un prêt avec le #PSG pour Paredes (qui devrait prolonger avant) mais possible transfert définitif pour 5-6M. Salaire de 4,5M + bonus pour lui. Renato Sanches devrait également arriver. Tout peut se boucler ajd. pic.twitter.com/ZoVgmzqxIX — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 13, 2023

Leandro Paredes, dont le contrat expire en juin 2024, devrait donc prolonger son aventure au PSG puisqu'un prêt était impossible dans ces conditions. Ensuite, selon les dires du média italien, il va rejoindre l'AS Roma, son ancien club, sous la forme d'un prêt. Un transfert est également envisageable et se ferait aux alentours d'une indemnité de 5 ou 6 millions d'euros. L'Argentin touchera un salaire de 4,5 millions d'euros à la Roma, avec quelques bonus en plus. Le champion du monde ne sera pas le seul joueur du PSG à rejoindre les rangs de José Mourinho puisque Renato Sanches risque également d'accompagner Paredes chez les Giallorossi. Les négociations entre Paris et Rome avancent bien et le milieu argentin va d'abord prolonger son contrat, avant de retourner là où il a explosé en Europe.