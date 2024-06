Il refuse de prolonger, le PSG a un boulevard

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut considérablement renforcer son milieu de terrain cet été au mercato. Parmi les profils qui plaisent énormément au club de la capitale : Joao Neves.

Luis Enrique est motivé à l'idée de renforcer son effectif. L'Espagnol a promis en fin de saison dernière que son groupe allait s'améliorer malgré le départ de Kylian Mbappé. L'ancien du Barça veut notamment recruter au milieu de terrain. Les cibles annoncées sont séduisantes, avec Bruno Guimaraes, Bernardo Silva ou encore Joao Neves. Le crack du Benfica, actuellement à l'Euro 2024 avec le Portugal, se sait très courtisé. Et sauf rebondissement, il décidera de quitter Lisbonne à son retour. La perspective de jouer au PSG lui plait beaucoup.

Joao Neves au PSG, le dossier avance

Selon les informations de Record, les champions de France sont bel et bien passés à l'action pour tenter de recruter Joao Neves. La clause pour laisser partir le jeune milieu de terrain est fixée à 120 millions d'euros. Un montant qui pourrait être légèrement revu à la baisse en cas d'offre en négociations avec Benfica. En tout cas, Neves a récemment refusé la proposition de prolongation de son club et veut tester le marché. Outre le PSG, Manchester United est aussi présent. Des négociations sont en cours avec le club de la capitale française et pourraient prochainement aboutir. A noter que pour tenter de faire baisser la note, les champions de France ont proposé des joueurs dans la balance, à l'image de Renato Sanches et Carlos Soler. Si rien ne devrait être officiel avant la fin du parcours portugais à l'Euro, Paris place bien ses pions dans des dossiers jugés comme prioritaires. Joao Neves aurait beaucoup de temps de jeu au PSG, lui qui serait notamment associé avec son comparse portugais Vitinha, très à l'aise depuis l'arrivée de Luis Enrique. Tout porte à croire que l'ancien du FC Porto aura de bons arguments pour aider son club à convaincre Neves, pour le plus grand plaisir des fans franciliens.