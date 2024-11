Kylian Mbappé contre le PSG, prochain round à la FFF

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le litige financier se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. La prochaine étape va se jouer devant le comité exécutif de la Fédération Française de Football.

Malgré une décision défavorable de la commission juridique de la LFP, le Paris Saint-Germain ne s’avoue pas vaincu dans son litige financier avec Kylian Mbappé. Et pour cause, l’AFP et RMC indiquent que le club de la capitale a abattu une nouvelle carte dans ce dossier en déposant une demande d’évocation de son litige financier avec l’attaquant de 25 ans devant la Fédération française de Football. Après une décision défavorable de la commission de juridique de la LFP à deux reprises, le Paris SG n’avait plus beaucoup d’option. Il avait le choix entre cette demande d’évocation devant la FFF ou un recours devant un tribunal administratif en vue d'une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

RMC nous apprend que la demande auprès du comité exécutif de la FFF a été déposée la semaine dernière et que celle-ci est « en cours de traitement ». Cette demande peut potentiellement être refusée par la FFF. Une source proche de la direction du Paris Saint-Germain a par ailleurs confié à la radio que le club parisien utilisait ce recours « par principe » mais qu’elle ne s’attendait pas à une décision favorable de la part de la Fédération française de Football dans ce litige face au capitaine des Bleus. L’affaire devrait plutôt se terminer devant les Prud’hommes, ce qui signifie que la procédure sera encore longue avant d’aboutir à une décision définitive. Pour rappel, Kylian Mbappé réclame près de 55 millions d’euros de salaires et de primes impayées par le PSG. Une somme que Paris estime ne pas devoir payer après un accord passé entre les deux parties, quand Kylian Mbappé avait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi sa décision de ne pas prolonger à l’issue de la saison 2024-2025.