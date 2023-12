Il pleut des millions, le PSG dit merci à Gianni Infantino

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Face à la menace de la Super League, la FIFA a décidé de prendre les choses en main et de créer une nouvelle compétition, qui regroupe les clubs les plus prestigieux des six continents. Le PSG y participera et va toucher un beau pactole.

Le football est en train de changer. La Ligue des Champions va aborder un nouveau format à partir de l'année prochaine et la Coupe du monde va désormais accueillir 48 équipes. Les deux compétitions les plus prestigieuses au monde évoluent, afin d'offrir plus de visibilité, plus de matchs, et surtout plus d'argent. La menace d'une ligue européenne fermée a certainement eu un impact dans ces choix. Comme pour la nouvelle Coupe du monde des clubs. En 2025, sa nouvelle formule verra le jour, avec notamment 12 équipes européennes, dont Chelsea, le Real Madrid, Manchester City ou encore le PSG. Un projet poussé à fond par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Le club de la capitale est d'ores et déjà qualifié grâce à son coefficient UEFA. Un économiste français affirme que Paris va toucher une belle somme pour sa participation à cette nouvelle compétition qui va accueillir au total 32 clubs, du 15 juin au 13 juillet 2025.

Plus de matchs pour les joueurs, mais plus d'argent pour Paris

« On peut également ajouter une potentielle prime de qualification, une participation sur la billetterie et des droits télés qui devraient rapporter au bas mot entre 30 et 50 millions d’euros si ce n’est plus » explique Pierre Rondeau, économiste du sport et directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, dans des propos rapportés par le journal Le Parisien. Un chiffre qui devrait surtout varier en fonction des résultats de Paris dans cette Coupe du monde des clubs, mais qui rapportera forcément de l'argent au club parisien. Un autre moyen pour le PSG de faire gonfler ses caisses. Si l'aspect économique est bénéfique pour le club de la capitale, c'est assurément moins le cas du côté sportif puisque cette compétition va rajouter encore beaucoup de matchs aux joueurs, dans un moment de l'année qui est habituellement consacré aux vacances ou à la pré-saison. Les principaux acteurs seront probablement moins engagés que dans d'autres compétitions. Quand bien même, le PSG fera encore plus de profit et pourra même s'offrir un joli trophée s'il va au bout.