Il n'a rien ressenti à Paris, il refuse de revenir au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG prêtait Mauro Icardi à Galatasaray et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentin est épanoui en Turquie.

Au fond du gouffre au Paris Saint-Germain avant d’être prêté à Galatasaray lors du mercato l’été dernier, Mauro Icardi a retrouvé du plaisir et du temps de jeu en Turquie. Utilisé à 17 reprises toutes compétitions confondues, l’international argentin a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif de Galatasaray. En juin prochain, alors que son prêt au « Gala » arrivera à échéance, le natif de Rosario pourrait revenir au PSG… à moins que les deux clubs ne se mettent d’accord pour un transfert définitif en Turquie.

Mauro Icardi veut rester à Galatasaray

Pour les dirigeants turcs, il sera compliqué voire impossible de payer l’intégralité du salaire de Mauro Icardi, actuellement pris en charge à près de 80 % par le club de la capitale française. Reste maintenant à savoir si l’ancien capitaine de l’Inter Milan sera prêt à consentir des efforts financiers pour continuer l’aventure à Galatasaray. Ce n’est pas à exclure puisque dans une interview accordée à TNT Sports Argentina, le buteur sous contrat avec le Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il ne voulait surtout pas revenir en France, où il ne sent pas reconnu à sa juste valeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

« Je veux vraiment rester à Istanbul » déclare Mauro Icardi au média sud-américain avant de poursuivre. « J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi » a fait savoir le buteur de 30 ans, épanoui en Turquie et qui souhaite par conséquent poursuivre l’aventure à Istanbul au-delà de la saison en cours. Tout dépendra de lui et des efforts qu’il sera prêt à consentir alors que selon les informations publiées en début de saison par la presse turque, le PSG paie actuellement 6 millions d’euros du salaire annuel de Mauro Icardi tandis que Galatasaray ne prenait en charge que 675.000 euros au total sur les émoluments de l’Argentin.