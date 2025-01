Il est en feu avec Strasbourg, Luis Enrique le veut au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaitera apporter quelques retouches importantes à son effectif l'été prochain. Pas mal de profils sont déjà supervisés par le club de la capitale. Un plait particulièrement du côté de Chelsea.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de reconstruire un projet tourné autour de la jeunesse. L'Espagnol veut bien évidemment des joueurs de qualité mais veut surtout recruter des éléments pouvant parfaitement s'adapter à ses principes de jeu. La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain ne manque pas de travail pour dénicher les perles rares. Ces dernières semaines, Luis Enrique et son staff auraient pas mal d'attrait pour un joueur évoluant cette saison en Ligue 1 du côté du RC Strasbourg : Andrey Santos.

Andrey Santos met tout le monde d'accord au PSG

Selon les informations de PSGInside Actus, le milieu de terrain brésilien de 20 ans sera en effet une cible du Paris Saint-Germain l'été prochain sur le marché des transferts. Actuellement prêté par Chelsea au RC Strasbourg, Andrey Santos réalise de très belles performances. Auteur de 18 matchs toutes compétitions confondues avec les Alsaciens, l'international brésilien a planté 8 buts et délivré 2 passes décisives. Son volume de jeu et sa capacité à se montrer décisif plaisent beaucoup à la direction parisienne. Cependant, Chelsea ne fera aucun cadeau au PSG. Andrey Santos est encore sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2030 et le club londonien compte sur lui dans le futur. Chelsea veut, comme Paris, construire un projet autour des jeunes. Outre le PSG, le Barça et la Juve sont également intéressés par le crack auriverde, estimé à quelque 25 millions d'euros. A noter que l'insider parisien précise que Luis Enrique et Luis Campos sont tous les deux d'accord pour tenter le coup. Assez rare pour être souligné.