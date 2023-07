Icardi reçoit une offre dingue, Wanda fait rager le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour de prêt, Mauro Icardi fait partie des indésirables à gros salaire que le PSG veut absolument réussir à vendre durant le mercato.

Comme chaque été ou presque, une partie du mercato sera consacré au dégraissage des indésirables au Paris Saint-Germain. De nombreux joueurs sont de retour de prêt et ne figurent pas du tout dans les plans de Luis Enrique et vont devoir se trouver une porte de sortie. C’est le cas de Mauro Icardi, qui sort d’une saison concluante à Galatasaray avec 23 buts et 8 passes décisives en 26 matchs disputés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)

Le club turc rêve de s’attacher les services de l’ancien capitaine de l’Inter Milan de manière définitive mais les négociations s’annoncent impossibles sur le plan financier puisque cette saison, le PSG payait près de 90 % du salaire de Mauro Icardi, ce qui ne sera pas le cas si Icardi est définitivement transféré. S’il y a un bien un pays qui peut s’offrir l’international argentin sans peiner à assumer son salaire… c’est bien sûr l’Arabie Saoudite.

Icardi reçoit 80 ME de l'Arabie Saoudite au mercato

Et selon les informations du Corriere della Sera, le club d’Al Shabab a dégainé une première proposition XXL pour s’offrir les services du buteur du PSG : 80 millions d’euros sur deux saisons. Paris y trouverait son compte en se délestant d’un énorme salaire et récupèrerait même une indemnité de transfert inespérée dans l’opération puisque le club saoudien est prêt à payer 20 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)

Une aubaine pour le club de la capitale, dont le plan parfait risque néanmoins d’être brisé en mille morceaux… par Wanda Nara. Et pour cause, la femme et agent de l’avant-centre parisien n’a absolument pas l’intention d’aller vivre en Arabie Saoudite. Elle fait pression auprès de son mari pour revenir en Italie, où ils ont vécu plusieurs années quand Mauro Icardi jouait à l’Inter Milan. Pour l’heure, la proposition saoudienne n’a pas été définitivement été écartée par le clan Icardi mais la tendance n’est pas à un départ vers le nouvel eldorado des footballeurs pour l’ancien attaquant de Galatasaray. Un coup dur énorme pour le PSG, qui n’aura pas deux fois une telle proposition pour l’un de ses indésirables.