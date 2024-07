Ibrahima Konaté, le rêve dingue du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mercato estival, le PSG explore de nombreuses pistes. Après avoir sondé Arsenal pour William Saliba, le club de la capitale s’intéresse à Ibrahima Konaté.

Le recrutement d’un défenseur central est l’une des priorités du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Et pour cause, Luis Enrique va devoir se passer de Lucas Hernandez encore un long moment tandis que Milan Skriniar ne rentre plus dans les plans du coach espagnol. En défense centrale, Lucas Beraldo et Marquinhos ont la confiance de Luis Enrique, qui aimerait toutefois compter un joueur fiable de plus à ce poste, si possible un jeune joueur à fort potentiel. Leny Yoro était le choix n°1 du Paris Saint-Germain, mais le dossier du Lillois est complexe. Que dire de celui de William Saliba, quasiment intransférable aux yeux d’Arsenal et qui sera impossible à déloger des Gunners.

C’est ainsi que selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, une nouvelle piste est creusée en interne par le Paris Saint-Germain. Elle mène à un autre international français, à savoir Ibrahima Konaté. Cet intérêt n’est pas nouveau, mais il semble relancé de plus belle par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Le média croit savoir que le PSG attend « le feu vert » de Liverpool, mais celui-ci pourrait ne jamais arriver. En effet, les Reds n’ont pas l’intention de vendre leur joueur et cela malgré la saison difficile vécue par l’international français, ralenti par plusieurs blessures et qui a perdu sa place de titulaire au profit de Virgil Van Dijk et de Jarell Quansah. Malgré une saison 2023-2024 moins prolifique que la précédente, Ibrahima Konaté reste un joueur sur lequel Liverpool compte pour l’avenir.

Liverpool veut prolonger Ibrahima Konaté

La preuve, le club de la Mersey souhaite offrir une prolongation de contrat à l’ancien roc du RB Leipzig, actuellement lié aux Reds jusqu’en juin 2026. Le PSG continue d’observer la situation de près et se tient prêt à bondir, dans le cas où les négociations entre Liverpool et Konaté viendraient à capoter. Mais à priori, cette piste sera tout aussi difficile à finaliser pour le Paris SG que celles menant à Leny Yoro ou à William Saliba. A ce poste de défenseur central, le compte insider nous apprend par ailleurs que Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen n’a pas fait l’objet d’une offre du PSG, au contraire de Lutsharel Geertruida. Luis Campos de son côté milite pour Antonio Silva, qui est prêt à signer dans la capitale française. Mais Benfica, comme dans le dossier Joao Neves, exige le paiement de la clause libératoire et refuse de négocier. La quête d’un défenseur central est plus compliquée que prévu pour le champion de France en titre, dont le mercato commence timidement.