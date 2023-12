Humilier le Qatar et Mbappé, Dortmund promet l'enfer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain compte sur Kylian Mbappé pour continuer sa route en Ligue des champions. Face au PSG, Dortmund veut aussi humilier le Qatar.

Si ce n’est pas une finale de Ligue des champions, cela lui ressemble un peu quand même. Pour finir premier de son groupe et surtout s’assurer d’une place en huitième de finale sans même attendre le résultat de Newcastle-Milan, les champions de France doivent gagner au Signal Iduna Park. Face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, il y aura les onze joueurs du Borussia Dortmund, mais également les 60.000 supporters allemands unanimement motivés pour soutenir leur club, mais aussi pourrir le PSG et surtout son actionnaire principal, le Qatar. C’est peu dire que du côté du mur jaune, on déteste les propriétaires du Paris Saint-Germain, et on ne le cache pas. Alors ce mercredi soir, Kylian Mbappé peut s’attendre à une soirée très chaude, la star tricolore étant considéré comme l’étendard des investissements qataris dans la capitale française. « Ici ce n’est même pas la peine d’imaginer le club faire la pub pour Qatar Airways sur le maillot. Les gens qui aiment le foot adorent voir jouer Mbappé, mais ils adoreraient voir le Qatar se faire éliminer mercredi », a confié, dans Le Parisien, Patrick Berger, qui travaille sur la chaîne sportive allemand Sport 1.

Arbitres, salaires, le Qatar c'est Satan pour Dortmund

Et même les légendes du football allemand espèrent voir le PSG pleurer à chaudes larmes ce mercredi vers 23h à Dortmund. Matthias Sammer, qui a connu de grandes heures sous le maillot du Borussia, est lui encore plus incisif au moment de parler du leader de la Ligue 1 dont il fait le diable du football. « Au premier abord quand on voit la structure des salaires au PSG on ne peut que hocher la tête de désarroi. Il y a une vraie distorsion au niveau de la concurrence. On ne se bat pas à armes égales et au final c’est injuste (…) Le penalty pour Paris au match aller, j’ai trouvé que c’était une erreur totale d’appréciation sur la main de Süle. Il faut toujours que ce genre d’arbitre favorise les plus gros », confie celui qui est désormais conseiller du BVB89 avant la rencontre décisive pour le Paris Saint-Germain, mais plus vraiment pour le club allemand, qualifié pour la suite de la Ligue des champions mais qui voudra s'assurer de la première place du groupe.

Les Parisiens sont au stade pour l'entraînement de veille de match. 🏟️#BVBPSG I #UCL pic.twitter.com/ehCmcxwCbb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 12, 2023

En conférence de presse, Edin Terzic n'a pas voulu se lancer dans cette histoire de Dortmund contre le Qatar, l'entraîneur de 41 ans se contentant de parler de Kylian Mbappé, capable à lui seul de climatiser le Signal Iduna Park. « Kylian Mbappé ne peut être arrêté que collectivement. En un contre un, ce sera difficile. Il s’agit de trouver la bonne combinaison et de nous soutenir mutuellement (...) Parler d’une revanche par rapport au match aller ne me motive pas. C’est l’envie de gagner des matches. C’est un groupe passionnant jusqu’à la fin. On veut être à la hauteur de nos responsabilités dans le groupe », a prévenu l'entraîneur du Borussia Dortmund, afin de calmer un peu tout le monde. Nasser Al-Khelaifi, qui sera présent dans les tribunes du stade allemand, espère cependant pouvoir sourire à la fin du match. Le dirigeant qatari du PSG a rarement eu le cas de le faire en Ligue des champions ces dernières saisons, et si en plus c'est en terre ennemie du Qatar, il appréciera encore plus.