Humilié sur le gong, le PSG repart à l'assaut

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré l'échec du transfert d'Hakim Ziyech cet hiver, le PSG suit toujours le joueur de Chelsea. Le club de la capitale n'est pas le seul à être sur le dossier puisqu'un club anglais est également à l'affût.

Éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe de France et en passe de remporter un dixième titre de champion de France, le PSG a déjà quasiment terminé sa saison. Paris souhaite désormais boucler la Ligue 1 en beauté, avant de se concentrer sur la saison prochaine. Néanmoins, la direction parisienne travaille déjà en interne pour préparer le mercato estival. C'est un secret de polichinelle, le PSG souhaite recruter Hakim Ziyech. L'ailier marocain n'entre plus dans les plans de Chelsea et ne semble pas heureux avec le club londonien. En forme lors de la Coupe du monde avec le Maroc, Ziyech a convaincu le PSG de le recruter. Paris va toutefois devoir se montrer plus persuasif que la concurrence pour laver l'affront du mois de janvier dernier, quand Chelsea avait fait capoter son arrivée à Paris en raison de documents envoyés volontairement trop tardivement.

Le PSG et Tottenham se battent pour Ziyech

Selon les informations de l'informateur Rudy Galetti, le PSG n'est pas le seul cador européen à être intéressé par l'ancienne star de l'Ajax Amsterdam puisque Tottenham aime également le profil du joueur de 30 ans. Arrivé en 2020 à Chelsea, Ziyech ne s'est jamais imposé chez les Blues. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec la formation anglaise, le Marocain va probablement quitter Chelsea l'été prochain. Reste à savoir quelle sera sa future destination. Le PSG et Tottenham sont les deux clubs les plus avancés dans les négociations avec les agents de Ziyech. Malgré son passage décevant à Chelsea, le natif de Dronten (Pays-Bas) reste un joueur très apprécié, avec une belle cote sur le marché des transferts. Ziyech pourrait privilégier le PSG plutôt que les Spurs, afin de quitter Londres et de retrouver Achraf Hakimi, son coéquipier en sélection.