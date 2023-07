Hugo Lloris n'ira pas au PSG, Luis Enrique ferme la porte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que le départ de Keylor Navas cet été fait peu de doute, le PSG cherche un nouveau gardien et songe à Hugo Lloris. Mais la piste peine à soulever l'enthousiasme du nouvel entraîneur parisien Luis Enrique.

En fin de contrat avec Tottenham dans un an, Hugo Lloris fait partie des gardiens suivis par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme les informations livrées il y a trois jours par la presse anglaise au sujet de l’intérêt du champion de France en titre à l’égard du natif de Nice. Au même titre que David De Gea, l’ex-gardien de l’Equipe de France fait partie d’une short-list dressé par l’état-major du PSG, qui cherche un gardien d’expérience pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma… et plus si affinité, en cas de mauvaises performances de l’international italien la saison prochaine.

𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 🇫🇷



Hugo Lloris honore sa 𝟏𝟒𝟑𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 et devient le joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France devant Lilian Thuram (142) ! 🙌#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZE5JdyaN9R — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de David De Gea, un gardien qu’il a connu avec la sélection espagnole et qui est libre comme l’air depuis son départ de Manchester United. A priori, le nouvel entraîneur du PSG privilégie cette piste par rapport à celle qui mène à Hugo Lloris, tout du moins pour le moment. En effet, L’Equipe soulève un gros point d’interrogation sur la compatibilité de Lloris avec les exigences de Luis Enrique, qui demande notamment un gros travail de premier relanceur au pied à ses gardiens.

Luis Enrique préfèrerait De Gea à Lloris

« Rien n’indique une accélération imminente sur ce dossier » estime d’ailleurs le quotidien national même si des premières approches ont eu lieu avec le champion du monde, preuve que l’intérêt du PSG est réel malgré les doutes de Luis Enrique à son égard. Il sera aussi important de savoir si Hugo Lloris est prêt à venir à Paris dans un premier temps pour jouer les doublures, ce qui n’est pas certain même à 36 ans. Dans les jours à venir, le marché des gardiens devrait s’emballer avec la vente d’André Onana de l’Inter Milan à Manchester United et cela pourrait débloquer plusieurs dossiers par effet domino selon L’Equipe. Le PSG y verra alors plus clair, notamment lorsque la vente de Keylor Navas sera actée.