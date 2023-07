Harry Kane, le Bayern en larmes à cause du PSG

Dans : PSG.

Une délégation du Bayern Munich est partie ce lundi de Bavière pour rejoindre Londres. Mission du duo venu d'Allemagne, sceller un accord avec Tottenham pour faire signer Harry Kane. La concurrence du PSG a poussé les Munichois dans leurs derniers retranchements sur le plan financier.

Le Bayern Munich a beau être l’un des plus grands clubs de la planète, leurs dirigeants ont toujours tenu à mettre en avant leur gestion financière raisonnable. Si le club allemand est surnommé le FC Hollywood, c’est plus pour les relations internes entre joueurs que par le côté bling-bling des investissements. Mais les temps changent et lors de ce mercato, le patron du Bayern, Jan-Christian Dreesen, et le directeur technique, Marco Neppe, l’ont compris. Décidés à recruter Harry Kane, libre dans un an, les champions d’Allemagne ont donc entamé les négociations avec Tottenham en proposant une indemnité de transfert de 75 millions d’euros. Pas de bol, le Paris Saint-Germain désire également recruter le buteur anglais et forcément cela a poussé les prix vers le haut. Même avec l’accord du joueur qui a fêté ses 30 ans la semaine passée, Munich arrive ce lundi à Londres avec un chèque plus gros que prévu.

David Levy doit recevoir ce lundi les deux dirigeants du Bayern Munich, et Focus, le très sérieux média allemand, révèle que c'est une offre légèrement supérieure à 100 millions d'euros qui devrait permette de finaliser la signature d'Harry Kane. L'attaquant anglais des Spurs deviendra le plus gros transfert du Bayern et donc de la Bundesliga devant...Lucas Hernandez, qui avait signé à Munich pour 80 millions d'euros en 2019. Un investissement qui a provoqué quelques remous interne en Bavière où l'on s'agace de la pression mise par Paris. Pourtant, rien ne dit que cela sera suffisant, car visiblement du côté du PSG c'est Nasser Al-Khelaifi qui a décidé de gérer ce dossier, tout comme il l'a fait pour Ousmane Dembélé.

Et les champions de France ont la puissance financière suffisante pour passer au-dessus des 100 millions d'euros qui seront mis sur la table ce lundi du côté de Tottenham. Cependant, Paris a tout de même un souci dans cette histoire, c'est que Kane et sa famille ont visiblement préféré la Bavière à Paris et si le joueur ne refuse pas de venir au PSG, Munich a un énorme avantage.