Harry Kane détourné du PSG par un ennemi invisible

Par Claude Dautel

Harry Kane est l'un des attaquants convoités par le Paris Saint-Germain durant ce mercato. Mais, faire signer la star anglaise ne sera pas facile, même si Tottenham est à l'écoute du marché. Un club se dresse face au PSG.

Harry Kane est à un an de la fin de son contrat avec Tottenham, et l’attaquant de 29 ans n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation transmise par Daniel Levy. Cette situation interpelle de très nombreux gros clubs européens, même si le patron des Spurs n’est pas connu pour être un président commode à manœuvrer en négociations. Au point même qu'il a déjà prévenu Manchester United de ne plus tourner autour de l'attaquant anglais, Levy refusant de vendre sa star à un club de Premier League. Exit donc les Red Devils, mais trois équipes franchissent ce cut et peuvent donc faire des offres, il s'agit du PSG, du Real Madrid et du Bayern Munich.

Harry Kane au PSG, Al-Khelaifi et Enrique sont d'accord https://t.co/Dl0WINAgzs — Foot01.com (@Foot01_com) June 19, 2023

On le sait, le Paris Saint-Germain rêve de s'offrir celui dont la valeur tourne autour des 100 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi est fan d'Harry Kane, et le président qatari du PSG rêve d'ajouter la star de Premier League au tableau de chasse parisien. Cependant, dans cet objectif, les champions de France voient se pointer un rival énorme et de plus en plus pressant dans ce dossier, le Bayern Munich. Si Al-Khelaifi adore Kane, Thomas Tuchel est, lui aussi, convaincu que la signature de celui qui a marqué 32 buts avec son club cette saison sera un formidable atout pour les champions d'Allemagne. Et l'ancien entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a des atouts dans la poche à en croire Caughtoffside.

La famille d'Harry Kane penche pour Munich

Dans le média anglais, Christian Falk, spécialiste du mercato allemand, ne voit que des bons signaux pour le Bayern Munich. « Thomas Tuchel ne rêve pas seulement d'un attaquant, Il aimerait en avoir deux, ce qui est un grand défi pour les dirigeants allemands. Kane sera à nouveau sa cible numéro 1. Peut-être que l'idée est de jouer avec Kane comme numéro 9 et Randal Kolo Muani ? Il y a des discussions avec la famille de Harry Kane et je pense qu'ils ont fait savoir qu’il avait l’idée de bouger cet été. Le message de la famille Kane est que ce dernier pense toujours à aller en Bundesliga », explique le journaliste, persuadé que l'épouse de l'attaquant anglais préfère que ce dernier s'installe à Munich plutôt qu'à Paris. Un avis qui pèse lourd, l'international anglais étant énormément attentif à sa vie familiale.