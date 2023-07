Harry Kane au PSG, le Qatar ne lâche rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec la nomination officielle de Luis Enrique, le mercato du PSG va pouvoir s’accélérer. En attaque, Randal Kolo-Muani est pisté mais le club parisien n’oublie pas Harry Kane, en fin de contrat dans un an avec Tottenham.

Dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain devrait officialiser les signatures de nombreux renforts, après avoir ouvert le bal ce vendredi avec Milan Skriniar. En effet, des annonces sont attendues au sujet de Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Cher Ndour ou bien encore Kang-in Lee. Une belle brochette de recrues… encore incomplète. Et pour cause, Luis Enrique attend des renforts dans le secteur offensif après le départ de Lionel Messi et alors que l’incertitude plane autour du potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Indépendamment de l’avenir du capitaine de l’Equipe de France, le PSG souhaite recruter un pur avant-centre. Initialement, la priorité de Luis Campos se nommait Victor Osimhen, mais l’international nigérian est parti pour prolonger à Naples. Face à cet échec, le Paris Saint-Germain a relancé Randal Kolo-Muani, pour qui Francfort réclame près de 70 millions d’euros, une somme plus abordable que les 180 millions d’euros exigés par Naples pour le meilleur buteur du championnat d’Italie.

Le PSG n'a pas abandonné la piste Harry Kane

À en croire les informations d’El Espanol, une autre piste n’est pas à mettre aux oubliettes, il s’agit de celle menant à Harry Kane. Ciblé par le Real Madrid dans un premier temps afin de prendre la succession de Karim Benzema, l’international anglais a finalement été mis en stand-by par le club espagnol, focalisé sur la possibilité de faire venir Kylian Mbappé cet été. Mais une autre équipe défie le PSG dans le dossier du buteur de Tottenham, Munich, ce qui ne tue cependant pas toutes les chances parisiennes.

Le PSG pourrait en effet profiter de la situation pour rafler la mise malgré la grosse concurrence du Bayern Munich dans ce dossier. Tottenham n’a pas non plus abandonné puisque le Guardian annonce que les Spurs ont soumis une offre salariale XXL au capitaine anglais afin de prolonger. Une proposition que Kane n’a pas l’intention d’accepter, le buteur britannique étant bien décidé à faire ses valises. Il s’agit maintenant de savoir qui du Real, du Bayern Munich ou du PSG raflera la mise alors que Daniel Levy n’a aucunement l’intention de céder son meilleur joueur à un autre club de Premier League. Du côté de Paris, on est prêt à bondir, l'ultimatum donné par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé permettant de ne pas être débordé si le Français devait partir.