Harry Kane au PSG ‍? La justice américaine s'invite à Tottenham

Par Claude Dautel

Propriétaire de Tottenham, Joe Lewis vient d'être inculpé par la justice américaine pour de nombreux délits d'initié dont il faisait profiter ses proches. Les Spurs ne veulent pas paniquer, mais cela arrive au moment où le club de Premier League négocie la vente probable d'Harry Kane au PSG ou au Bayern Munich.

Le dossier Harry Kane a connu un rebondissement indirect plutôt spectaculaire dans la nuit de mardi à mercredi. Tandis que du côté de Tottenham, Daniel Levy négocie avec Paris et Munich la cession de son meilleur buteur, Joe Lewis, qui est le propriétaire des Spurs, a été inculpé de 19 chefs d’accusation par Damien Williams, juge de New-York. Il est reproché au milliardaire anglais, vivant essentiellement aux Bahamas, d’avoir distribué comme cadeaux à « ses partenaires romantiques, ses assistants, ses chauffeurs et ses amis », des informations boursières totalement confidentielles qui ont permis à ces derniers de gagner des millions de dollars sans aucun risque. Un délit d’initié qui pourrait valoir de très gros soucis au propriétaire de Tottenham dont la fortune est estimée à 5,5 milliards d’euros.

Le boss de Tottenham dans de sales draps

Du côté des Spurs, et tandis que l'équipe est actuellement à Singapour en tournée estivale, on a rapidement réagi à ce coup de tonnerre en précisant que cette affaire n'avait rien à voir avec le club et que cela n'avait aucun impact. Sauf que si Joe Lewis se voit lourdement condamné, ce qui est très clairement envisageable compte tenu des lois américaines, Tottenham pourrait en subir les effets. Pour l'instant, Daniel Levy n'a reçu aucune consigne de Joe Lewis suite à cette inculpation, sauf celle déjà connue depuis quelques jours de vendre Harry Kane dès ce mercato. Le boss des Spurs refuse de voir la star anglaise partir dans un an gratuitement et il veut que ce dossier s'accélère.

Ce mercredi, la presse allemande est toujours aussi confiante au sujet de la signature du Prince Harry au Bayern Munich, une rencontre étant prévue entre Daniel Levy et Jan-Christian Dreesen, patron du club allemand, et Marco Neppe, le directeur technique du Bayern. Ces deux derniers ne sont pas partis avec l'équipe de Thomas Tuchel au Japon afin de boucler le transfert d'Harry Kane. Une confiance qui peut étonner, car du côté du Paris Saint-Germain on affiche également une relative confiance concernant la signature du buteur anglais. Et on l'a vu mardi en amical contre Al-Nassr, le PSG a clairement besoin d'un vrai numéro 9. A voir si l'intervention d'un juge de New-York peut changer la donne dans ce dossier, le mercato du PSG n'est plus à ça près.