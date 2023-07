Le PSG fonce sur Harry Kane, le Bayern rigole

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Désireux de quitter Tottenham afin d'étoffer son armoire à trophées, pour le moment vide, Harry Kane est pisté par le PSG et le Bayern Munich. Les Allemands sont très confiants sur le dossier.

À 29 ans, Harry Kane, prince d'Angleterre rêve de devenir roi. Pour cela, il doit quitter le pays et rejoindre une écurie européenne qui peut lui permettre de grandir. Meilleur buteur de l'histoire de Tottenham (280 buts) l'attaquant anglais n'a toujours pas remporté le moindre trophée malgré de nombreuses distinctions individuelles glanées et quelques finales perdues. Le PSG tout comme le Bayern Munich, sont à l'affût pour mettre fin à la malédiction. Les deux mastodontes sont habitués aux titres. Deux destinations très alléchantes pour Harry Kane qui a l'occasion de passer dans une nouvelle dimension alors que les Spurs ne vont pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine. Le PSG est d'ailleurs prêt à faire des folies si Kylian Mbappé part cet été. Mais ça ne fait pas du tout peur aux Bavarois.

Paris rêve de Kane, le Bayern est hilare

Selon les renseignements de Sky Sports Germany, le Bayern Munich n'est pas du tout inquiet et reste persuadé que Paris n'a aucune chance dans ce dossier. Les Allemands, récents vainqueurs de la Bundesliga pour la onzième fois consécutive, continuent de négocier avec le président des Spurs, Daniel Levy. Les Munichois ne sont donc pas apeurés par la convoitise parisienne. L'avenir d'Harry Kane risque de s'éclaircir dans les prochaines semaines mais il est peu probable que le natif de Walthamstow poursuive à Tottenham la saison prochaine. Le temps est venu pour le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions (58 buts) de rejoindre un club beaucoup plus huppé, mais qui lui permettra surtout de remplir ses étagères de titres. Paris comme Munich sont des destinations idéales, même si le Bayern semble être certain d'avoir déjà empoché la mise.