Harry Kane a choisi Munich, cauchemar au PSG

Décidé à découvrir autre chose que Tottenham et la Premier League, Harry Kane est à l'écoute du mercato, même si c'est Daniel Levy qui aura le fin mot de l'histoire. Le buteur anglais sait cependant quel club est sa priorité.

Journaliste très respecté de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg a ses entrées au Bayern Munich, et ce lundi soir, notre confrère confirme une tendance lourde dans le dossier Harry Kane. A 29 ans, et à un an de la fin de son contrat, le crack anglais a décidé que l’heure était venue de se lancer un nouveau défi. Son patron ne voulant pas qu’il signe pour un club de Premier League rival de Tottenham, le joueur aux 32 buts cette saison a reçu des signes de l’intérêt certain de quelques gros clubs européens. En revanche, l'un d’entre eux a déjà fait la différence et possède un formidable avantage sur ses concurrents.

Florian Plettenberg confirme en effet que le joueur des Spurs a prévenu les dirigeants du Bayern Munich que la Bavière était sa destination préférée lors de ce mercato estival, et qu'il laissait le soin à la formation allemande de négocier avec Tottenham. Une fois ce message reçu, le board des champions d’Allemagne s’est immédiatement mis au travail pour faire la bonne offre, et surtout fixer le bon prix. Car les Munichois ne sont pas non plus du genre à surpayer un joueur, aussi talentueux soit-il. Alors, le Bayern va avancer ses pions, mais sans faire une dinguerie financière.

Moins de 100ME pour Harry Kane

Le journaliste allemand précise que le Bayern Munich pense pouvoir s’offrir Harry Kane, qui est la cible numéro 1 sur sa liste, pour moins de 100 millions d’euros. « Le dossier est toujours difficile », reconnaît le représentant de Sky Sport Allemagne, et cela même si le joueur a fait son choix. Dans ce dossier, Daniel Levy sera évidemment tenté de faire monter les enchères, notamment si le Paris Saint-Germain décide d'investir énormément d'argent dans cette opération. Alors que le PSG ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir dans le dossier Kylian Mbappé, le nom d'Harry Kane revient régulièrement dans les conversations. Le buteur anglais est en concurrence avec Victor Osimhen pour venir renforce l'attaque des champions, mais son prix est inférieur à celui du buteur napolitain. Cependant, si Mbappé signe au Real Madrid, Levy et De Laurentiis auront l'avantage de savoir que Paris a des moyens colossaux à investir.