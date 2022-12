Hakimi l’assume, le PSG ne le rendra jamais aussi heureux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Achraf Hakimi vit un moment particulier. Le latéral droit se dit totalement épanoui avec sa sélection qui lui procure beaucoup plus d’émotions que le Paris Saint-Germain.

C’est l’une des surprises de ce Mondial 2022. Placé dans le groupe F de la Belgique et de la Croatie, respectivement demi-finaliste et finaliste de la précédente édition, le Maroc a réussi l’exploit de terminer en tête de la poule. Outre leur succès face au Canada (2-1) jeudi, les Lions de l’Atlas ont surtout créé la sensation en dominant les Diables Rouges (2-0) dimanche dernier. Un moment fort pour Achraf Hakimi. Le latéral droit du Paris Saint-Germain n’a pas pu cacher son émotion, notamment lorsqu’il a rejoint sa mère dans les tribunes après le coup de sifflet final.

« C’est mieux qu’avec votre club »

Les images ont touché le monde entier. Y compris un journaliste de la BBC qui l’a interrogé sur cette scène émouvante en conférence de presse. « Je n'ai jamais rêvé de réussir quelque chose avec mon pays. Jouer pour le Maroc c'est quelque chose d'incroyable, a expliqué le Parisien aux médias. Réussir quelque chose de grand avec votre pays, c'est mieux qu'avec votre club. Je suis là pour aider tous les Marocains. Quand j'étais jeune, j'ai vu la dernière génération qui avait disputé la Coupe du monde, et j'ai rêvé de devenir comme eux. »

« C'est pour ça que j'ai pleuré, j'ai vu ma famille et les personnes autour de moi. On veut aider l'équipe, on ne sait jamais quand on pourra le refaire. On est heureux et on doit profiter du moment », a confié Achraf Hakimi avant un nouveau rendez-vous particulier. En huitièmes de finale mardi (16h), le Maroc va croiser la route de l’Espagne, pays natal de l’ancien joueur du Real Madrid.