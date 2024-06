Hakimi au Real Madrid, le PSG contre-attaque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de réagir aux premières approches du Real Madrid pour convaincre Achraf Hakimi de revenir en Espagne, aux côtés d'un certain Kylian Mbappé.

Grand ami de Kylian Mbappé, né et élevé à Madrid, passé pro au Real, Achraf Hakimi a une histoire chargée avec le club de la capitale espagnole. A tel point que régulièrement, son retour est annoncé alors que le club merengue s’est parfois mordu les doigts de l’avoir laissé filer à Dortmund puis à l’Inter Milan il y a quelques années. Mais depuis, sans faire de bruit, Dani Carvajal fait plus que le travail à la Casa Blanca, et le retour de l’international marocain n’est plus évoqué avec autant d’insistance.

Hakimi sous contrat jusqu'en 2026

Mais cette semaine, la presse espagnole s’est faite l’écho d’un retour du latéral droit au Real, pas forcément à la demande de Kylian Mbappé, mais pour renforcer la défense du champion d’Espagne et réaliser un joli coup avec un joueur qui a le coeur merengue. Les discussions entre le PSG et le Real risquent d’être très compliquées, et le joueur a une situation contractuelle encore solide à Paris, avec un engagement jusqu’en juin 2026. Ainsi, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui se sent en position de force, même si cette possibilité de voir l’une de ses stars être recrutée par le Real l’inquiète.

Résultat, la presse marocaine, qui profite certainement de la présence du Lion de l’Atlas au pays pour avoir quelques infos, croit savoir que le Paris SG a pris les devants dans ce dossier, et négocie actuellement une prolongation de contrat de son défenseur. Ces discussions auraient bien sûr pour but premier de conserver Hakimi dans l’effectif sur le long terme, sachant qu’il est un titulaire incontesté et un cadre de l’équipe. Mais l’autre objectif serait de repousser définitivement toute tentative du Real Madrid de le faire signer dans un an, quand il n’aura plus qu’une année de contrat à Paris.

Les premiers éléments de réponse du clan Hakimi seront décisifs, car la presse marocaine souligne que le joueur a tout de même un gros penchant pour le Real Madrid, et l’idée d’y revenir dans un an pour succéder à Carvajal fait son chemin. Un coup dur que le PSG veut devancer en lui offrant une très belle prolongation.