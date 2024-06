PSG ‍: Hakimi suit Mbappé au Real, l’Espagne l'annonce

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la signature confirmée de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait s’offrir un deuxième joueur du Paris Saint-Germain. C’est du moins la version de la presse espagnole qui continue de croire au retour d’Achraf Hakimi au sein de son club formateur. L’hypothèse paraît pourtant improbable à l’heure actuelle.

Le Real Madrid n’en a peut-être pas terminé avec le Paris Saint-Germain. En plus de Kylian Mbappé, arraché à la fin de son contrat cet été, la Maison Blanche se verrait bien récupérer Achraf Hakimi. La rumeur persiste au fil des saisons et refait surface sur le site de TEAMtalk, qui reprend une information de la presse espagnole. Nos confrères croient savoir que le latéral droit sous contrat jusqu’en 2026 ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants sur une prolongation.

Hakimi ne devrait pas bouger

C’est pourquoi l’entourage de l’international marocain, qui rêverait de retrouver son club formateur, aurait envoyé des signaux positifs au Real Madrid. Son transfert à la Maison Blanche parait pourtant improbable à l’heure actuelle. Compte tenu des tensions dans le feuilleton Kylian Mbappé, on imagine mal le président Florentino Pérez entamer des discussions avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi. L’agent d’Achraf Hakimi le sait pertinemment et n’envisage pas une séparation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

« Aujourd’hui, Achraf Hakimi est très bien au PSG et il a un contrat jusqu’en 2026 », confiait récemment le représentant du Parisien, qui vient de faire ses adieux à son ami Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Apparemment, les deux hommes n’ont pas prévu de se retrouver sous le même maillot la saison prochaine. Ils ne devraient pas non plus se croiser lors des Jeux Olympiques 2024 que le Marocain pourrait disputer grâce à l’autorisation du Paris Saint-Germain, alors que le Real Madrid refuse catégoriquement de libérer ses joueurs. Une raison de plus pour Achraf Hakimi de ne pas envisager un retour aux sources.