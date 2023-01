Hakim Ziyech au PSG, Galtier fait deux annonces

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En conférence de presse avant le déplacement de Paris à Montpellier, Christophe Galtier a confirmé l’intérêt du PSG pour Hakim Ziyech.

Les dernières heures du mercato s’annoncent palpitantes au Paris Saint-Germain, qui espère boucler trois recrues d’ici minuit. Cet objectif initial de Luis Campos va être difficile à atteindre car selon la presse italienne, les choses se compliquent sérieusement au sujet de Milan Skriniar, retenu par l’Inter Milan, qui n’a pas trouvé dans les temps un remplaçant à l’international slovaque. En revanche, le dossier Hakim Ziyech a lui toutes les chances d’aboutir. En conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement du PSG à Montpellier, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a confirmé l’intérêt du club de la capitale pour le milieu offensif marocain de Chelsea. « Le club travaille sur Hakim Ziyech, mais à l’instant où je vous parle, c’est un joueur de Chelsea » a avoué l’ancien entraîneur du LOSC.

Un intérêt pour Ziyech mais pas d'accord

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hakim Ziyech (@hziyech)

Le sujet du mercato préoccupe d’autant plus les observateurs et les supporters du PSG que les dernières prestations de l’équipe de Christophe Galtier ont inquiété. Mais selon l’entraîneur de Paris, le champion de France en titre ne fera pas n’importe quoi sur cette dernière journée du mercato, malgré les inquiétudes suscitées par les matchs contre Lens, Rennes ou encore Reims. « Le mercato on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd’hui vous dire que jusqu’à trois joueurs vont venir… Le président et Luis Campos travaillent sur le mercato. Sera-t-il fait en fonction de ce que l’on a vu contre Reims ? Bien sûr que non. Nous avons une réflexion depuis un certain temps. S’il n’y a pas d’arrivée, il n’y a pas d’arrivée » a lancé Christophe Galtier qui, à l’instar par exemple de Laurent Blanc du côté de l’OL, a visiblement hâte que cette période agitée se termine. Ce sera le cas ce mardi à minuit et la question sera de savoir combien de recrues le PSG aura accueilli lorsque la deadline sera passée.