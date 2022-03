Haaland pour remplacer Mbappé, c'est raté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En cas de départ de Kylian Mbappé en fin de contrat, le Paris Saint-Germain envisage de remplacer le Français par Erling Haaland cet été. Mais le club de la capitale n’a pas non plus les faveurs de l’attaquant du Borussia Dortmund, qui aurait déjà trouvé un accord avec Manchester City.

Les coups durs s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, au terme d’un incroyable scénario à Madrid (3-1) mercredi, l’actuel leader de Ligue 1 semble de nouveau battu par le Real dans le feuilleton Kylian Mbappé. D’après le quotidien madrilène Marca, la Maison Blanche aurait quasiment bouclé l’arrivée de l’attaquant français l’été prochain. Sa signature officielle serait prévue dès la semaine prochaine.

Si ce scénario se confirme, le Paris Saint-Germain devra vite partir à la recherche d’un avant-centre. On a longtemps évoqué la piste menant à Erling Haaland. Mais là encore, le pensionnaire du Parc des Princes se dirige vers un échec. En effet, le Daily Mail affirme que l’attaquant du Borussia Dortmund a décidé de rejoindre Manchester City. Le Norvégien aurait trouvé un accord avec les Citizens, prêts à payer sa clause libératoire à 75 millions d’euros, plus la prime à la signature et la commission de l’agent Mino Raiola qui feraient monter la facture totale à environ 120 millions d’euros.

Un investissement prévu depuis l’été dernier, lorsque les Mancuniens avaient tenté d’arracher Harry Kane à Tottenham. Manchester City devra tout de même se méfier du Real Madrid, décrit comme la dernière menace pour Erling Haaland, contrairement au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain qui n’ont visiblement pas les faveurs du « Cyborg ». Il faut dire qu’après leur élimination en C1, les Parisiens envisagent de grands changements en interne. Une situation sans doute trop incertaine pour attirer un joueur du calibre d’Erling Haaland.