Grosse confidence sur l'avenir d'Hakimi au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une très belle première partie de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est bien parti pour rester de longues années dans la capitale française. Surtout que son agent vient de démentir une rumeur le renvoyant à l’Inter Milan.

En difficulté la saison passée, à cause notamment d’histoires extra-sportives, Achraf Hakimi a retrouvé son véritable niveau avec le PSG cette année. Titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique, la latéral droit a déjà marqué quatre buts et délivré autant de passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. Preuve que l’international marocain réalise pour l’instant une saison pleine. Heureux aux côtés de ses amis parisiens comme Kylian Mbappé, le joueur de 25 ans se projette sur le long terme à Paris. En tout cas, Hakimi ne retournera pas l’Inter Milan comme des rumeurs l’annonçaient ces dernières semaines. C’est en tout cas ce que confie son agent Ajelandro Camano, pour qui le Marocain ne reviendra pas en arrière malgré les bons rapports qu’il garde avec les dirigeants de l’Inter.

Prolongation de contrat en vue pour Hakimi au PSG ?

🚨Camano agent d'Achraf Hakimi envisage le futur de son joueur au PSG : " Je peux garantir que le Paris Saint-Germain parle de la possibilité de continuer avec Hakimi pendant longtemps. Il a rendu les fans de l'Inter heureux dans le passé mais je pense que c'est une histoire… pic.twitter.com/W7lEzSKZN0 — La Source Parisienne (@lasource75006) November 16, 2023

« Je pense qu'Hakimi a rendu beaucoup de gens heureux à l'Inter, mais je pense que l'histoire entre lui et les Nerazzurri est terminée. Un retour à l’Inter possible un jour ? Je ne sais pas, mais le PSG parle de la possibilité de continuer longtemps avec Hakimi », a lancé sur TV Play le représentant d’Hakimi. Une déclaration claire qui montre qu’Hakimi se voit bien rester au PSG encore de longues années. Arrivé dans le cadre d’un transfert de 68 millions d’euros en provenance de Milan en 2021, l’ancien défenseur du Real Madrid envisagerait donc de prolonger son bail à Paris, qui court pour l’instant jusqu’en 2026. Une vraie bonne nouvelle pour tous les suiveurs du PSG, qui savent qu’Hakimi fait partie des meilleurs latéraux du monde. Et c’est avec des joueurs aussi talentueux que le club de la capitale française pourra enfin réaliser ses grandes ambitions en Ligue des Champions…