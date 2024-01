Gonçalo Ramos martyrisé au PSG, le Portugal adore

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques semaines, Gonçalo Ramos n'est plus dans les premiers choix de Luis Enrique. De quoi inquiéter pas mal de fans et observateurs...

Gonçalo Ramos pensait certainement connaitre une première saison plus facile au PSG. Le Portugais savait que la concurrence serait féroce mais de là à ne presque plus jouer en Ligue 1 à la fin du mois de janvier... Ce dimanche soir au Parc des Princes face au Stade Brestois, l'ancien du Benfica n'a joué que quelques minutes. Trop peu évidemment pour avoir le temps de se montrer. Malgré un temps de jeu famélique donc, son sélectionneur au Portugal, Roberto Martinez, n'est pas inquiet. Et si l'Euro 2024 est dans quelques mois seulement, rien ne change.

Gonçalo Ramos, un soutien de poids

Lors d'un entretien accordé à A Bola, l'ancien sélectionneur de la Belgique a en effet indiqué concernant Ramos. « Inquiet ? Non, ça fait partie de son évolution. J'aime beaucoup le fait qu’il soit prédisposé à se battre. Le vestiaire du PSG n'est pas un vestiaire simple, mais cela fait partie de sa construction de carrière. Après cette saison, il sera un meilleur joueur ». De quoi lui donner de la confiance et le rassurer un peu avant des prochaines semaines qui s'annoncent remplies pour le PSG, avec notamment les huitièmes de finale de la Ligue des champions à disputer face à la Real Sociedad. A l'instar de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos va encore devoir se battre pour sa place et répondre présent dès que Luis Enrique fait appel à lui. L'Espagnol continue de marteler que tout reste ouvert, surtout en attaque. Ce dimanche soir contre Brest, c'est Kolo Muani qui a eu sa chance en étant titulaire à la place d'Ousmane Dembélé. Si on ne peut pas dire que l'ancien Nantais a fait un bon match, il a néanmoins réussi à marquer un but.