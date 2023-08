Gonçalo Ramos, le PSG s'organise pour dribbler l'UEFA

Gonçalo Ramos va rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance du Benfica. Mais les deux clubs s'organisent financièrement afin que le transfert puisse coller avec la dure réalité des règles du fair-play financier.

Recruter Ousmane Dembélé ne suffit pas au Paris Saint-Germain, et les champions de France ont toujours l’intention de faire venir très rapidement Gonçalo Ramos, l’attaquant international portugais (7 sélections) de Benfica. Cependant, le PSG doit composer avec les gendarmes financiers du football européen, et lâcher 80 millions d’euros comme cela ne sera pas facile. Car dans le même temps, le club de la capitale n’a pas réellement vendu énormément de joueurs.

C’est pour cela que la signature de l’avant-centre de 22 ans traîne un peu en longueur, affirme ce dimanche Fabricio Romano. Le journaliste italien, très proche de Jorge Mendes, agent de Gonçalo Ramos, lequel est lui-même proche de Luis Campos, précise que l’opération se fera inévitablement, mais que les dirigeants des deux clubs travaillent encore au montage financier autour de cette opération.

Paris Saint-Germain and Benfica are finally resolving issues on payment terms/Financial Fair Play for Gonçalo Ramos deal 🔴🔵🇵🇹



