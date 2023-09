Gattuso ne comprend déjà plus rien à l’OL

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'entraineur italien avait dit oui à l'OL et avait même déjà choisi son staff. Mais John Textor refuse de le faire signer, espérant mieux, sans pour autant lui dire non. Bienvenue à Lyon.

A la recherche d’un entraineur qui veut bien prendre place sur le banc du Groupama Stadium depuis désormais une semaine, l’Olympique Lyonnais a enfin trouvé un coach qui a bien voulu dire oui. Gennaro Gattuso a accepté les contours de son nouveau contrat avec le club rhodanien, et il ne restait que quelques détails à régler entre son agent Jorge Mendes et John Textor pour finaliser son arrivée prévue ce mardi. Oui mais voilà, le « oui » n’a pas été réciproque et l’OL essaye désormais clairement de se garder l’Italien sous le coude pour tenter dans le même temps de trouver mieux. Des contacts avec Oliver Glasner sont toujours en cours, tout comme la perspective rêvée aux yeux du propriétaire américain de faire signer Frank Lampard. Et pendant ce temps-là, cela fait quasiment 48 heures que Gattuso attend son heure.

Gattuso n'est pas connu pour sa patience...

Préparation de la réception du Havre ce dimanche 👊🔴🔵#OLHAC pic.twitter.com/RlgD30nhyj — Olympique Lyonnais (@OL) September 12, 2023

Une situation que, selon L’Equipe, l’ancien milieu de terrain défensif commencerait à prendre très mal. Sur le terrain, « Rino » n’était pas du genre à mâcher ses mots ni à garder son calme. Tester sa patience pour le poste d’entraineur n’est pas forcément une bonne façon de débuter une éventuelle collaboration. Surtout que Gattuso a déjà dessiné les contours de son arrivée, avec un staff renouvelé quasiment entièrement, seul Rémy Vercoutre, entraineur des gardiens, conservant sa place. Désormais, les chances sont réelles de voir le trio intérimaire dirigé par François Vulliez prendre l’équipe en mains jusqu’au match de dimanche. Il reste à savoir comment Gennaro Gattuso va réagir à cette situation surprenante, où John Textor ne veut pas avoir l’air de céder à toutes les envies de Jorge Mendes, qui a déjà pesé énormément dans le transfert de Bradley Barcola au PSG.