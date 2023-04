Galtier viré du PSG, un indice ne trompe pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, un départ de Christophe Galtier est évoqué avec de plus en plus d’insistance au PSG.

Menacé après les défaites au Parc des Princes contre Rennes puis face à l’OL, Christophe Galtier a sauvé sa place à très court terme en enchainant deux victoires (Nice et Lens). Avec ces deux succès, le Paris Saint-Germain est quasiment assuré de terminer avec le titre de champion de France, un moindre mal au vu de la saison catastrophique du club parisien. Les mauvais résultats en Coupe de France et en Ligue des Champions devraient être fatals à Christophe Galtier, pour qui la polémique sur fond de racisme n’a rien arrangé.

Galtier et Camara, des relations presque inexistantes

A moins d’un énorme revirement de situation, le natif de Marseille ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la gestion des jeunes dans la capitale depuis la prise de fonctions de Christophe Galtier et notamment ces dernières semaines. Le quotidien national dévoile notamment que l’entraîneur de l’équipe première entretient des relations « minimalistes » avec Zoumana Camara, le coach des U19.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

« Sans doute considère-t-il que le très haut niveau requiert un vécu que des joueurs qui n'ont pas 20 ans ne sont pas à même d'offrir » interprète L’Equipe, pour qui Christophe Galtier n’est pas vraiment investi ni intéressé dans la progression des jeunes au PSG, un constat qui avait également été fait à Nice, source de tensions entre l’ancien entraîneur et un certain Didier Digard, qui était alors l’entraîneur des moins de 19 ans.

A Paris, la situation est similaire et les jeunes ont peu leur chance, à l’exception de la pépite Warren Zaïre-Emery. Cela prouve-t-il qu’un départ est dans l’air ? C’est bien possible pour Damien Degorre. « Galtier, qui se sait assis sur un siège éjectable, est-il guidé par une envie irrépressible de préparer l'avenir ? » s’interroge le journaliste, pour qui Christophe Galtier n’a pas franchement le cœur ni la patience à lancer des jeunes alors qu’il sait que son avenir à court terme n’est pas au PSG. Un constat qui avait également été fait par le passé avec Mauricio Pochettino, lequel se savait condamné et était donc réticent à se mettre en danger en lançant des jeunes.