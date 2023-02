Galtier et Campos virés dans 10 jours, le Qatar bouillonne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La crise couve au PSG avec cette incroyable série de trois défaites de rang. L'avenir de Christophe Galtier se joue sur les deux prochains matchs, et tout pourrait sauter.

Trois défaites de rang. Le PSG n’avait jamais connu ça depuis son rachat par le Qatar, et cela fait très mauvais genre. Surtout que cette mauvaise série se passe quand le club de la capitale joue très gros. La Coupe de France est déjà à oublier avec l’élimination face à l’OM, et la Ligue des Champions est compromise après le revers lors du match aller face au Bayern Munich. Il n’y a que la Ligue 1 où le match perdu contre Monaco n’est pas trop dommageable pour le moment. Mais voir le PSG perdre trois matchs de rang reste une anomalie dans une décennie, et même s’il ne peut pas être accusé de tout, Christophe Galtier est inévitablement pointé du doigt.

Les matchs face à Lille et l'OM décisifs

Le dynamisme, la révolution tactique, la haine de la défaite, tout ça a disparu depuis la reprise fin décembre. Sans compter que les stars ne répondent plus vraiment de la même façon. Kylian Mbappé a été blessé, et Neymar tout comme Messi ne semblent pas en forme suffisante pour faire des différences. Résultat, l’avenir n’est pas brillant et pourtant les matchs vont encore une fois s’enchainer. En effet, au programme du PSG, des rencontres capitales de Ligue 1 face à Lille dimanche et l’OM dans 10 jours.

Deux matchs qui, selon Le Parisien, seront scrutés à la loupe jusqu’au Qatar. En effet, un quatrième revers de suite démontrerait que le problème est très profond, et n’est pas simplement lié à une série de malchance. Cela pourrait même provoquer une vive réaction de l’actionnaire, qui a jusqu’à présent quasiment toujours laissé ses entraineurs en place, en dehors de Thomas Tuchel, viré à Noël. Et même si le PSG parvenait à redresser la barre contre le LOSC, le tournant pourrait aussi se passer contre l’OM, avec le choc tant attendu et dont tout Marseille rêve pour revenir totalement dans la course au titre.

Le Qatar n'aime pas ça

Seule une série de deux victoires permettrait de redonner de la sérénité à l’équipe, et du crédit à Christophe Galtier. Car dans cette situation délicate, l’entraineur du PSG peut très bien sauter si les défaites continuent de s’empiler. L’Emir du Qatar, présent en France cette semaine, et qui réfléchit à investir massivement du côté de Manchester United, se dit qu’il s’éloigne même d’une victoire en Ligue des Champions chaque saison si cela continue. Et ce malgré les dépenses faramineuses pour ramener des stars mondiales dans la capitale française.

Deschamps et Galtier qui représentent l’élite de notre football avec l’Equipe de France et le PSG n’ont aucun projet de jeu et se repose uniquement sur le talent de Mbappé. Au lieu de créer quelque chose pour lui faciliter la vie, ils lui demandent de les sortir de la merde. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 15, 2023

Pour Le Parisien, l’avenir de Galtier est donc directement menacé dans les prochains jours, surtout que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais été un ardent défenseur de l’entraineur français. Celui-ci a été mis en place par Luis Campos, qui a lui-même été poussé par Kylian Mbappé lors de sa prolongation. Le château de cartes pourrait donc s’écrouler entièrement, puisque les deux mercatos réalisés par le Portugais n’ont pas donné satisfactions. Des joueurs ont totalement disparu des radars, à l’image de Vitinha, et d’autres ne sont visiblement pas adaptés au système du PSG, comme Carlos Soler. Le fait d’avoir du jouer contre le Bayern Munich avec plusieurs joueurs pas à leur poste fragilise en tout cas énormément ce duo Campos-Galtier, plus que jamais menacé alors que le PSG joue sa saison dans les prochaines semaines.