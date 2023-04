Galtier bientôt viré, le PSG appelle Nagelsmann !

Dans : PSG.

L'avenir de Christophe Galtier au PSG s'écrit chaque jour un peu plus en pointillés. L'entraineur du club de la capitale n'a plus les faveurs de sa direction, qui cherche à l'évincer.

L'été dernier, le PSG faisait le choix de confier les rênes de son équipe à Christophe Galtier. Convaincu par Luis Campos, l'ancien entraineur de Nice avait souhaité relever le défi. Parmi les promesses faites à Galtier, le fait d'avoir les mains libres sur le projet sportif, le tout accompagné de son homme de confiance. Logiquement, les espoirs (et les attentes) étaient grands du côté du PSG mais aussi de ses fans. Le début de saison aura d'ailleurs été convaincant.

Le trio offensif du club de la capitale, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar carburait à plein régime. Idem pour le collectif francilien. Mais tout s'est très vite gâté, surtout après la Coupe du monde 2022 au Qatar. C'est bien simple, depuis le début de l'année 2023, le PSG en est déjà à 8 défaites toutes compétitions confondues. Et le titre s'en retrouve menacé, tout comme Christophe Galtier.

Le PSG prêt à prendre une décision forte dès maintenant

Les deux dernières défaites de suite au Parc des Princes face au Stade Rennais puis à l'OL ont apparemment convaincu le board francilien de prendre des décisions fortes. Car le titre est clairement menacé, le PSG n'ayant plus que 6 points d'avance sur le RC Lens et l'OM, respectivement deuxième et troisième de Ligue 1. La question est de savoir pour Paris, s'il faut se séparer dès maintenant de Galtier ou attendre la fin de saison. Il ne fait désormais aucun doute, selon l'ensemble de la presse française, que l'ancien de Saint-Etienne n'ira pas au terme de son contrat, qui s'achève en 2024.

D'après les informations d'Abdellah Boulma, une grosse réflexion est actuellement en cours pour savoir quoi faire avec Christophe Galtier. Sur son compte Twitter, le journaliste a posté : « Christophe Galtier n’officiera plus en tant qu’entraîneur du PSG la saison prochaine. Une éviction à court terme est même sérieusement envisagée par la Direction. En parallèle, le PSG a établi un premier contact avec Julian Nagelsmann , bien qu’il figure dans la short list de Chelsea ». Les prochaines heures seront donc décisives concernant le futur de Galtier...

Un vestiaire qui a lâché Galtier ?

L'entraineur du PSG espère terminer la saison pour finir sur une note positive avec un autre titre de Ligue 1 en poche, ce qui serait son deuxième après celui décroché avec le LOSC. Mais voilà, le vestiaire francilien ne répond plus. Et il ne répond surtout plus aux consignes de Galtier. Après la débâcle contre l'OL dimanche dernier au Parc des Princes, Danilo Pereira avait avoué que les joueurs n'avaient pas respecté les consignes du coach. Un discours révélateur et qui laisse entendre qu'une partie a déjà lâché Christophe Galtier.

Dans ces conditions, et sous fond de grands changements à venir l'été prochain, le PSG est donc tenté par la perspective de changer d'entraîneur en cours de saison. Julian Nagelsmann a été mis à pied par le Bayern Munich ces derniers jours et cherche le meilleur défi à relever. Le récupérer en fin de saison pourrait provoquer un électrochoc, même s'il se dit que Doha rêve toujours de convaincre Zinedine Zidane. En tout cas, le destin serait bien joueur si Nagelsmann débarquait au PSG, lui qui a éliminé le club en huitièmes de finale de la Ligue des champions il y a quelques semaines.