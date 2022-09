Galtier a bluffé tout le monde, même les stars du PSG

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été la surprise de tous les supporters parisiens qui attendaient Zinédine Zidane. Pourtant, l'ancien entraîneur de Lille fait taire tous les sceptiques à son sujet.

Si le PSG n'a pas réussi à faire venir Zidane au club de la capitale cet été, les dirigeants ont fait signer un autre technicien français, probablement le meilleur en activité. Christophe Galtier, champion de France avec Lille en 2021, est devenu cet été le premier entraîneur français à Paris depuis Laurent Blanc en 2013. Malgré ses racines marseillaises, l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne s'est parfaitement acclimaté au vestiaire du PSG, et notamment de toutes les stars présentes. L'une des critiques qui a été faite à Galtier lorsque sa nomination a été officielle, était son manque de charisme pour diriger des stars avec parfois des egos surdimensionnés. Réussir à manager Mbappé, Neymar et Messi dans une seule équipe pour un coach qui n'avait pas l'habitude d'avoir de grosses stars dans son effectif était forcément un défi, peut-être plus grand que de gagner la Ligue des Champions avec cette formation. Finalement, Galtier a bluffé tout le monde.

Galtier , le coach qu'il faut au PSG ?

Depuis le début de la saison, le PSG version Galtier a montré beaucoup de bonnes choses, notamment dans le jeu avec une belle entente entre la MNM (Messi-Neymar-Mbappé). Le côté managérial de l'entraîneur de 56 ans a également été mis en valeur. Galtier a déjà réussi à faire tourner son effectif. Messi est sorti contre Toulouse, Neymar était sur le banc contre Nantes et Mbappé est sorti à l'heure de jeu lors de cette victoire 3-0 contre les Canaris. Contre toute attente, Galtier réussi parfaitement, pour le moment, a géré les stars du PSG avec qui il semble entretenir une bonne relation et qui ont compris que cette saison sera lourde avec la Coupe du monde en novembre/décembre et qu'il faudra aller sur le banc. Les premiers enseignements sont bons, il faudra maintenant attendre de voir comment il réagira lorsque Paris sera dos au mur en Ligue des Champions.