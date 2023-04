Gagner ou être viré, Galtier en danger à Nice !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la victoire de Lens contre Strasbourg (2-1), le PSG doit impérativement gagner ce samedi soir à Nice sous peine de voir sa quête d'un 11e titre de Champion de France devenir très risquée. Christophe Galtier sait que Nasser al-Khelaifi n'est pas d'humeur badine.

De retour à l'Allianz Riviera, qu'il a quitté à l'été 2022 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s'attendait probablement à un come-back plus serein. Mais voilà, l'entraîneur français a perdu la totalité de son crédit ou presque sur le banc des champions de France, au point même que ce match contre l'OGC Nice pourrait être son dernier aux commandes du PSG. Après les deux défaites consécutives au Parc des Princes contre Rennes et l'OL, deux matchs totalement nuls pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, le club de la capitale n'a plus que trois points d'avance sur Lens et six sur l'OM. Autrement dit, la couronne de Champion de France est loin d'être gagnée, et si Nasser al-Khelaifi a fait son retour à Paris cette semaine plutôt que de passer le ramadan au Qatar ce n'est pas pour rien.

Galtier n'a plus aucun joker au PSG

De passage au Camps des Loges, le patron qatari du Paris Saint-Germain n'a visiblement pas tapé du poing sur la table, se contentant de demander aux joueurs et au staff de rester unis, mais dans les coulisses, la tension est énorme et les heures de Chistophe Galtier sont comptées. Désormais laissé seul par un Luis Campos qui veut sauver sa tête, l'entraîneur de 56 ans affiche toujours une relative confiance en conférence de presse. Mais à en croire Le Parisien, le match de Nice est déjà une première menace. « Christophe Galtier n’est pas dupe et il est clair qu’une partie de son avenir à la tête de cette équipe se jouera ce samedi à Nice, une terre bien connue qu’il a fréquentée la saison passée (...) La présence de Nasser Al-Khelaïfi vendredi matin au centre d’entraînement dit tout de la menace qui pèse au-dessus de sa tête et de la gravité du moment. Le président du PSG devrait même faire le déplacement à l’Allianz Riviera, où il pourra constater de lui-même l’ampleur du chantier. Faute de solutions, il a maintenu le technicien à son poste, mais une neuvième défaite cette année serait lourde de conséquences : elle rapprocherait Galtier de la sortie et pourrait l’obliger à préparer ses valises un peu plus vite que prévu », écrit Adrien Chantegrelet, qui ne sent pas bien l'avenir parisien de l'actuel entraîneur. Et il n'est pas le seul à le penser.

Dans L'Equipe, Damien Degorre flaire lui aussi le traquenard pour le Paris Saint-Germain et donc pour Christophe Galtier. « Six jours après la gifle lyonnaise au Parc (0-1), voilà Christophe Galtier confronté à un défi qui l'était encore moins: ne pas être démis de ses fonctions en étant en tête du Championnat. Galtier mesure parfaitement à quel point une défaite à Nice, ce soir, engagerait son avenir », prévient le journaliste du quotidien sportif. Pour l'instant, aucune piste sérieuse ne semble être évoquée pour un remplacement d'urgence au poste d'entraîneur du PSG, même si l'hypothèse de voir Zoumana Camara assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison est possible. Cela ne suffira cependant pas à sauver le poste de Christophe Galtier en cas de défaite, Nasser al-Khelaifi n'étant pas du genre sentimental, tant d'entraîneurs peuvent en témoigner. Pour l'avenir, les noms de Nagelsmann, Mourinho, Conte, Ancelotti et bien évidemment Zidane sont les plus régulièrement cité.