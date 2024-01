Gabriel Moscardo gravement malade, le PSG a tremblé

Le PSG a reçu une mauvaise nouvelle lors de la visite médicale de Gabriel Moscardo, qui va devoir se faire opérer d’un pied et qui sera absent trois mois. Mais le club de la capitale a craint le pire pour son Brésilien.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a travaillé de manière ultra-rapide sur le marché des transferts. L’année 2023 n’était pas encore terminée que le club de la capitale avait déjà bouclé ses deux premiers renforts du mercato hivernal : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, recrutés en provenance du Brésil pour 20 millions d’euros chacun. Les deux joueurs sont arrivés à Paris et ont passé leur visite médicale et une très mauvaise nouvelle est tombée en ce qui concerne Gabriel Moscardo.

🔴🔵🇧🇷 Paris Saint-Germain are still expected to proceed with Gabriel Moscardo deal despite surgery needed and three months out.



More to follow this week in terms of plans for Moscardo deal — after further talks to take place soon. pic.twitter.com/v6zR6HtV72