William Saliba au PSG, Arsenal et Marseille s'étouffent

Par Mehdi Lunay

Pour pallier ses problèmes de défenseurs centraux, le PSG se tourne vers Arsenal et William Saliba. Le défenseur français est ciblé par le club parisien d'autant qu'il se verrait bien revenir en France très prochainement.

Le PSG ne vit pas dans le luxe...en matière de défenseurs centraux. La récente blessure de Presnel Kimpembe est venue renforcer ce constat. Les Parisiens ont du aligner le milieu Danilo pour combler l'absence du Français. Une solution temporaire qui fait tâche pour un prétendant au sacre en Ligue des champions. Le club parisien n'a pas réussi à signer des joueurs cet été pour prendre place dans ce secteur stratégique du jeu. Après la venue avortée de Milan Skriniar combinée aux départs de Kehrer et Diallo, le PSG ne possède plus que Presnel Kimpembe et le « vieux » Sergio Ramos âgé de 36 ans.

Saliba aime beaucoup vivre en France

Il faut donc s'activer rapidement du côté de Luis Campos pour solutionner ce problème, sûrement dès cet hiver. Le journal anglais The Sun révèle déjà la prochaine cible du PSG. Il s'agit du défenseur central d'Arsenal, William Saliba. Excellent depuis le début de saison à Londres, l'ancien marseillais est très aimé des supporters mais aussi du club. Ce dernier essaye de le verrouiller avec une grosse offre de prolongation à l'instar de Bukayo Saka et de Gabriel Martinelli. Sauf que le PSG vient mettre son grain de sable dans cette opération. C'est ce qu'indique Ben Jacobs, journaliste de CBS Sports.

« Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il peut encore trouver un accord mais beaucoup de voix murmurent à son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui dit : « si vous êtes incertain à propos d'Arsenal, nous pouvons potentiellement vous faire venir ». Le PSG est toujours à la recherche de défenseurs. Je ne vois aucune raison pour laquelle il voudrait partir, mais la seule mise en garde est qu'il aimait vivre en France. Si le PSG venait, cela pourrait lui donner une décision à prendre. Arsenal a confiance mais il y a beaucoup plus d'intérêts concrets autour de Saliba », explique t-il. Saliba, 21 ans, pourrait alors retrouver Kylian Mbappé autre joueur originaire comme lui de Bondy. C'est loin d'être un détail aux yeux de l'attaquant du PSG et cela pourrait en être de même pour Saliba.