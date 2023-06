Federico Chiesa au PSG, le Qatar prêt à bondir ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de joueurs offensifs durant ce mercato, le PSG regarde en Italie et apprécie Federico Chiesa, sur le départ de la Juventus Turin.

Joueur offensif majeur de la Juventus Turin, Federico Chiesa sort d’une saison contrastée avec la Vieille Dame, avec toujours beaucoup de pépins physiques. Celui qui est considéré comme l’atout offensif n°1 de la sélection italienne a inscrit seulement 4 buts et délivré 6 passes décisives en 2022-2023, un bilan décevant au vu de ses qualités. Cette mauvaise saison pourrait lui valoir un départ de la Juve cet été car les dirigeants turinois ne s’opposeront pas à son transfert en cas de belle proposition.

Cela tombe bien, les offres pleuvent car les prétendants de Chiesa ont conscience que c’est le moment de récupérer l’international italien à un prix correct. La Premier League raffole de ce joueur hargneux et combatif. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Newcastle et Aston Villa ont posé 50 millions d’euros sur la table pour recruter Federico Chiesa tandis que Liverpool a soumis une première proposition à hauteur de 40 millions d’euros. La Juventus Turin réclame 60 millions d’euros pour lâcher son ailier, une somme que le Paris Saint-Germain pourrait être disposé à lâcher.

Le PSG et le Bayern surveillent Chiesa

En effet, selon le journal aux pages roses, le champion de France en titre ainsi que le Bayern Munich sont très attentifs au dossier, prêts à dégainer une proposition à tout moment afin de rafler la mise. Pour le PSG, il y a avec Chiesa une très belle opportunité de recruter un ailier, un poste peu fourni au grand dam du nouvel entraîneur Luis Enrique. Le départ de Lionel Messi et l’incertitude concernant Mbappé et Neymar ajoutent un peu plus de flou au secteur offensif du Paris Saint-Germain, qui ne cracherait donc pas sur le renfort de l’ailier de la Juventus Turin, sous contrat avec le club transalpin jusqu’en juin 2025.