Fayza Lamari emmène Ethan Mbappé loin du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG connaitra un été prochain mouvementé. Les deux frères Mbappé pourraient finalement quitter le navire, ce qui n'était pas prévu.

Le PSG peut encore tout rafler cette saison, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France ou encore la Ligue des champions. Mais comme souvent avec le club de la capitale, pas mal de choses sont à gérer même quand tout va bien. L'avenir de Kylian Mbappé a encore fait couler de l'encre. Le prodige de 25 ans va finalement filer au Real Madrid la saison prochaine et Luis Enrique prépare déjà l'après. Et alors que l'on pensait que son jeune frère Ethan était lui bien parti pour prolonger l'aventure au PSG, c'est tout l'inverse qui pourrait se passer. La presse espagnole annonçait ces derniers jours que Kylian Mbappé avait même demandé à la direction du Real Madrid de signer son frère. Et maintenant, c'est L'Equipe qui affirme qu'Ethan Mbappé est proche d'un départ.

Ethan Mbappé, même destin que son frère ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Loïc Tanzi indique ces dernières heures que la tendance est en effet est aussi à un départ libre l'été prochain. Le journaliste cite même une source proche du PSG : « On était assez proche d'une signature, on en semble assez loin ». Une autre source rajoute de son côté : « Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude ». Une autre épine dans le pied à enlever pour Luis Enrique, qui ne devrait également plus trop accorder d'importance au jeune Ethan Mbappé si ce dernier faisait le choix de continuer sa carrière loin de son équipe. Que ce soit du côté du PSG, de son entraineur ou des Mbappé, on a déjà hâte que cette saison se termine même si le meilleur est peut-être à venir.