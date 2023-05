Fake ou censure, le geste de Messi fait polémique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a-t-il perdu son sang froid au cours du match perdu par le PSG à Lorient ? Une vidéo sème le doute, mais l'Argentin semble surtout victime d'une illusion d'optique.

Lionel Messi, qui fait déjà beaucoup parler avec son avenir et son séjour en Arabie saoudite qui a provoqué son absence de l’entrainement ce lundi au Camp des Loges, a en revanche beaucoup moins enflammé les réseaux pour sa prestation contre Lorient avec le maillot du PSG. L’Argentin a été plutôt transparent et a même perdu pas mal de ballons dans des situations chaudes, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Un peu perdu sur le terrain, La Pulga n’a pas pu être décisif, le seul but parisien de la rencontre ayant été inscrit par Kylian Mbappé sur une boulette du gardien de Lorient.

Messi, gifle ou pas gifle ?

Un match transparent même si, au lendemain de la rencontre, la presse sud-américaine a déniché une image qui a fait sensation. On y voit brièvement Lionel Messi s’agacer lors d’un rassemblement de joueurs entre les deux équipes, et il semble alors que le numéro 30 donne une grande gifle à Laurent Abergel, le milieu de terrain des Merlus. Progressivement, cette image a fait le buzz sur les réseaux sociaux, même si elle n’avait pas été évoquée par les caméras de Canal+ qui diffusaient la rencontre.

Messi agredió ayer a un rival.



¿Medios que han publicado estas imágenes? CERO



¿Artículos en prensa hablando de lo mal ejemplo que es? CERO



¿Tertulias comentando lo intolerable de esta acción? CERO



Si lo hubiera hecho Cristiano Ronaldo sería tema del día y lo sabes. DOBLE VARA pic.twitter.com/EUBB4J9pbT — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) May 1, 2023

Certains ont même crié à la censure afin de protéger Lionel Messi d’une éventuelle mauvaise publicité. Mais en fait, selon différentes analyses, il est impossible de prouver que le joueur du PSG a bien mis une claque à son adversaire du jour. Un effet d’optique le laisse croire même si la presse argentine a souligné, peut-être pas le plus objectivement sur le coup, que Messi faisait surtout signe à ses coéquipiers de faire plus d’efforts en se projetant vers l’avant, au moment où Abergel passait devant l’écran.

En tout cas, interrogé au bord du terrain après la fin de la rencontre, le joueur de Lorient, Marseillais d’origine, n’a fait aucune référence à un tel comportement et il n’y a eu aucune réaction de la part d’un seul joueur au moment des faits présumés. Tout porte à croire qu’un effet d’optique donne cette impression, ce qui n’a pas empêché certains de crier à la protection de Lionel Messi par les instances et les médias. Si l’ancien barcelonais a parfois donné des baffes par le passé, notamment lors de son passage en Espagne où il faisait par moment l’objet d’un marquage très serré, il n’y a pour le moment aucune enquête d’ouverte sur un tel comportement, et aucun rapport d’arbitre ne le laisse transparaitre également.