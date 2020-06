PSG : Cavani s’est planté de club, Riolo le propulse à l’OM

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG et libre à l’issue de la saison, Edinson Cavani va quitter la capitale cet été.

L’attaquant uruguayen de 32 ans aura marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain, grâce à ses buts bien sûr mais également à son état d’esprit irréprochable tout au long de son aventure en France. Son tempérament de guerrier a rapidement séduit les supporters du PSG. Mais pour Daniel Riolo, un joueur avec une telle hargne et une grinta aussi importante aurait encore mieux collé à un club comme l’Olympique de Marseille. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a ainsi exposé un développement intéressant sur les caractéristiques des joueurs qu’aiment les supporters du PSG et ceux de l’OM.

« Le Classico de rime plus à rien ? Il y a toujours une rivalité, une attente. Après, la différence entre les deux clubs fait que tu mises sur le PSG puisque la victoire leur revient toujours. Et puis, au PSG, l’air de rien, ils ont entretenu cette tradition qui fait qu’autant ils peuvent passer à côté de certains matches de championnat, autant celui là ils ne le ratent jamais. Donc ils laissent très peu de chances à l’OM. C’est aussi la preuve que mine de rien ça perdure. Et on a du mal à se souvenir de la dernière fois que Marseille a accroché le PSG. Et puis, on va dire que traditionnellement en termes de football, l‘OM c’est plus argentin, et le PSG plus brésilien, avec le côté fête et paillettes. Le PSG depuis ses origines est showbiz. C’est ancré. Et ceux qui disent que c’est depuis le Qatar n’y connaissent rien. C’est dans les gènes du PSG. Ce club a été monté par un mec de la mode, il ne faut pas l’oublier. Neymar ou Ronaldinho, avec leurs défauts, ils ont un côté Paris. Je suis sûr qu’un supporter de l’OM s’il doit choisir entre Cavani et Neymar, il prend Cavani ! » a indiqué Daniel Riolo, pour qui un joueur comme Edinson Cavani aurait sans aucun doute été l’idole du Stade Vélodrome. Les supporters de l’OM seront certainement d’accord…