Fabian Ruiz au Real Madrid, Ancelotti met le feu au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cela n'arrive pas souvent, mais Carlo Ancelotti a complètement craqué sur Fabian Ruiz et le veut au Real Madrid cet été. Le PSG a du mal à y croire.

Le PSG possède de nombreux joueurs à l’Euro en ce mois de juin, et certains y sont plus à leur avantage que d’autres. Lors du récent Espagne-Italie de ce jeudi soir, Gianluigi Donnarumma a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs gardiens d’Europe, en permettant à son équipe de n’encaisser qu’un seul but face à la furia espagnole. Mais en face, comme lors du premier match contre la Croatie, Fabian Ruiz a régalé et aurait même pu marquer son deuxième but du tournoi. Le milieu de terrain du PSG prend une dimension assez inattendu en équipe nationale, mais cela reste dans la lignée de sa belle fin de saison avec Paris, où il ne lui a manqué qu’un but, notamment contre Dortmund, pour être l’un des pions essentiels du champion de France.

Le Real qui débarque, Nasser n'y croit pas

Ses performances avec le PSG, où il a su progressivement s’imposer, mais aussi avec l’Espagne, font en tout cas saliver un certain Carlo Ancelotti. Conscient qu’il a besoin d’un nouveau joueur au milieu de terrain, l’entraineur italien est fan du numéro 8. Il apprécie sa polyvalence et sa capacité d’adaptation, mais aussi sa maîtrise technique et sa capacité à jouer plus haut, ce qui n’a pas toujours été le cas à Paris. En gros, Ancelotti a un coup de coeur pour Fabian Ruiz, dévoile Fichajes, qui précise que Florentino Pérez a donc reçu comme mission de le ramener à Madrid.

Ce sera bien évidemment extrêmement compliqué, mais l’effet de surprise est là, car non seulement le PSG ne s’attendait pas à se faire attaquer sur ce dossier, mais il ne s’attendait pas à l’être par le Real Madrid qui vient de lui piquer Kylian Mbappé pour zéro euro. L’Espagnol possède un contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG et sa valeur avait plutôt baissé depuis qu’il a rejoint Paris pour 22,5 millions d’euros en 2022. Mais sa récente forme et le fait qu’il cartonne à l’Euro font de lui un joueur encore très attractif, et qui pourrait coûter plus de 30 millions d’euros.

Pour le moment, aucune offre n’a été effectuée, et Paris comme le joueur ne sont pas dans l’optique d’un transfert. Mais le Real Madrid a la capacité de faire tourner les têtes, surtout que cela pourrait permettre à Fabian Ruiz de revenir en Espagne, lui qui en est parti depuis 2018. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi n’imagine pas vraiment le Real Madrid passer à l’action dans ce dossier. Mais ce n’est pas souvent que Carlo Ancelotti a une demande sur le marché des transferts, et Florentino Pérez pouvait bien vouloir la combler même si cela veut dire entamer des négociations tendues avec le PSG.